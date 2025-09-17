Realidade Aumentada ajuda a ilustrar os riscos da exposição solar

A tecnologia de Realidade Aumentada (RA) é principalmente conhecida pelas suas aplicações na indústria dos videojogos, mas existem cada vez mais pessoas a explorar o seu potencial em funções de caráter mais prático.

A RA já é usada, por exemplo, para facilitar diagnósticos médicos ou transformar o trabalho remoto. Hoje, contudo, vamos focar-nos no papel importante que desempenha na exposição dos riscos da exposição solar, especialmente ao nível da sua sensibilização.

Filtros de RA mostram os efeitos da exposição prolongada ao sol

O Instituto de Investigação da Água e Atmosfera da Nova Zelândia (NIWA) foi uma das primeiras instituições a correlacionar RA e proteção solar, com a publicação de um paper que descreve como filtros de realidade aumentada podem simular os danos na pele causados pela exposição excessiva a raios UV. A ideia é muito simples: sensibilizar o público ao ilustrar de que modo a sua pele pode mudar sem a devida proteção solar.

A ideia acabou por inspirar a criação de uma aplicação, desenvolvida pela SunSmart, que permite que os utilizadores vejam rugas e inchaços provocados pelo sol por meio de um filtro de RA. A app é um exemplo nítido de como a RA pode ter um papel importante na prevenção e sensibilização de um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

Dicas para se proteger do sol

Para evitar que a realidade aumentada descrita acima nunca se transforme numa verdadeira realidade, é essencial prestar atenção a algumas dicas básicas de proteção solar:

Os especialistas recomendam a utilização diária de protetor solar com fator de proteção igual ou superior a 30. Devemos usar protetor solar sempre que saímos à rua, não apenas nos meses de verão ou quando vamos à praia. Investir em toldos e guarda-sóis: Ideais para espaços da casa que estão expostos ao sol (como jardins ou varandas), objetos como toldos e guarda-sóis são essenciais para garantir que existe sempre uma sombra à disposição. A melhor parte é que é possível comprar toldos e guarda-sóis que atuam como um protetor solar eficaz a preços muito acessíveis!

Evitar as horas de maior calor: Nomeadamente, entre o meio-dia e as quatro da tarde.

Nomeadamente, entre o meio-dia e as quatro da tarde. Analisar índices de UV: Caso o índice aponte para um nível de UV igual ou superior a 3, é essencial tomar cuidados especiais e não descurar a proteção solar. Existem várias apps que enviam notificações diárias aos utilizadores relativamente ao índice de UV da sua região.

Consequências da exposição prolongada ao sol

As dicas acima são fundamentais para evitar os perigos da exposição prolongada ao sol. Apesar de também ter benefícios, esta pode dar azo a problemas de saúde graves como:

Cancro da pele, especialmente na forma de melanoma, o tipo mais agressivo;

Cataratas (assim como outros problemas oculares);

Insolação e desidratação, com sintomas como tonturas ou, no limite, convulsões;

Queimaduras solares, bastante dolorosas e muito perigosas para crianças.

Num momento em que a tecnologia nos permite aceder a novas formas de proteção e sensibilização solar, cabe a cada um de nós tomar as "pequenas grandes" medidas necessárias para desfrutar do sol de forma saudável e responsável.