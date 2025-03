Amazon apresenta a “Interests”: uma nova IA que encontra pechinchas e recomenda produtos

A Amazon lançou recentemente a 'Interests', uma ferramenta inovadora baseada em inteligência artificial (IA) que recomenda produtos de acordo com as preferências dos utilizadores. Integrada na aplicação móvel da Amazon, esta nova funcionalidade permite encontrar produtos mais facilmente e elimina a necessidade de pesquisas manuais exaustivas.

Segundo a empresa, a 'Interests' recorre a language models avançados para interpretar pedidos em linguagem natural e sugerir produtos relevantes. Ao contrário da pesquisa tradicional, que exige a aplicação manual de filtros, esta tecnologia analisa continuamente o catálogo da Amazon, e identifica novas opções alinhadas com os critérios definidos pelo utilizador.

Como funciona a IA 'Interests' da Amazon?

Na prática, os utilizadores podem fazer pedidos detalhados como "quais os melhores acessórios para a PlayStation 5 abaixo de 100 euros" ou "as máquinas de café italianas mais recentes". A IA interpreta estas descrições, converte-as em pesquisas estruturadas, e refina as sugestões à medida que aprende com as preferências individuais.

A tecnologia por detrás da 'Interests' decompõe as solicitações em componentes essenciais. Por exemplo, se pesquisar "maquilhagem com brilho para o verão das melhores marcas", a IA identifica termos-chave como "brilho para o verão" e cruza-os com marcas de referência na categoria.

O que tem esta abordagem de especial?

Uma das grandes vantagens desta funcionalidade é a sua capacidade de emitir notificações proativas. Ao contrário das tradicionais listas de desejos ou das pesquisas baseadas em palavras-chave, a 'Interests' mantém-se constantemente atualizada, alertando os utilizadores sobre novidades relevantes.

Caso sejam lançados novos produtos ou surjam descontos em artigos de interesse, a IA notifica automaticamente o utilizador. Esta funcionalidade opera em segundo plano, o que garante que os consumidores são informados quando um item esgotado volta a estar disponível ou quando há uma promoção imperdível.

A 'Interests' junta-se a um conjunto crescente de ferramentas de IA na plataforma de compras da Amazon. Recentemente, a empresa introduziu o 'Rufus', um assistente interativo que ajuda os utilizadores a refinar as pesquisas através de IA.

Neste momento, a 'Interests' está a ser implementada de forma gradual nos Estados Unidos, com uma fase inicial de testes limitados a um grupo restrito de utilizadores. Quando a funcionalidade for disponibilizada para todos, avisamos.

Leia também: