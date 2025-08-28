Sexta geração do modelo mais vendido da Renault estreia-se em Munique

O novo Clio será apresentado com uma conferência de imprensa, em Munique, na segunda-feira, dia 8 de setembro. Ícone da Renault e pilar da gama desde 1990, o modelo reinventa-se com a sexta geração.

De terça-feira (9) a domingo (14), na Odeonsplatz, no centro de Munique, a Renault exibirá o novo Clio ao público.

O modelo reinventado será apresentado com uma conferência de imprensa, em Munique, na segunda-feira, dia 8 de setembro, às 18h30 de Portugal Continental. A estreia será transmitida em direto na plataforma digital de eventos da marca.

Ao lado do best-seller da marca, os visitantes poderão, também, descobrir o Renault 5 E-Tech elétrico e o 4 E-Tech elétrico.

Estes três novos modelos estarão acompanhados por outros dois que anunciam o futuro da Renault:

O Emblème, automóvel de demonstração, um veículo familiar e verdadeiro laboratório sobre rodas para a mobilidade de baixo carbono.

O 5 Turbo 3E, o primeiro "mini-supercarro" elétrico.

O stand da Renault acolherá ainda uma experiência imersiva original para os visitantes, com um vinyl bar de última geração, que disponibilizará uma seleção de 120 discos.

Paralelamente, os visitantes poderão mergulhar no universo do Clio com a The Originals Renault Store e uma nova gama de merchandising dedicado.