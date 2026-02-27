Governo vai criar holding tecnológica para coordenar a informática
O Governo anunciou a criação de uma nova holding tecnológica destinada a coordenar toda a área informática da Administração Pública.
Segundo o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, o objetivo é centralizar decisões estratégicas e evitar que diferentes ministérios adquiram soluções tecnológicas semelhantes, ou até iguais, sem articulação entre si. O anúncio foi feito no final de uma reunião do Conselho de Ministros.
holding - o que muda na prática?
Atualmente, a infraestrutura tecnológica do Estado está distribuída por múltiplas entidades, com sistemas autónomos, contratos próprios e, muitas vezes, fornecedores repetidos. O resultado é:
- Custos elevados com licenciamento e manutenção
- Falta de interoperabilidade entre plataformas
- Dificuldades na gestão de cibersegurança
- Projetos financiados sem visão estratégica comum
Com a nova estrutura, o Governo pretende criar um centro de decisão único para a área tecnológica, garantindo:
- Compras agregadas e maior poder negocial
- Normalização de plataformas
- Melhor controlo orçamental
- Maior coerência na transformação digital
A criação desta holding surge como uma tentativa de reorganizar o ecossistema digital do Estado, garantindo que o investimento futuro seja mais racional e estratégico.