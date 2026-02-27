Governo vai criar holding tecnológica para coordenar a informática

O Governo anunciou a criação de uma nova holding tecnológica destinada a coordenar toda a área informática da Administração Pública.

Segundo o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, o objetivo é centralizar decisões estratégicas e evitar que diferentes ministérios adquiram soluções tecnológicas semelhantes, ou até iguais, sem articulação entre si. O anúncio foi feito no final de uma reunião do Conselho de Ministros.

holding - o que muda na prática?

Atualmente, a infraestrutura tecnológica do Estado está distribuída por múltiplas entidades, com sistemas autónomos, contratos próprios e, muitas vezes, fornecedores repetidos. O resultado é:

Custos elevados com licenciamento e manutenção

Falta de interoperabilidade entre plataformas

Dificuldades na gestão de cibersegurança

Projetos financiados sem visão estratégica comum

Com a nova estrutura, o Governo pretende criar um centro de decisão único para a área tecnológica, garantindo:

Compras agregadas e maior poder negocial

Normalização de plataformas

Melhor controlo orçamental

Maior coerência na transformação digital

A criação desta holding surge como uma tentativa de reorganizar o ecossistema digital do Estado, garantindo que o investimento futuro seja mais racional e estratégico.