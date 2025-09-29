PplWare Mobile

Deve ou não sentar-se nas sanitas públicas? A ciência responde

· Ciência 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Rui Neto

Tags:

  1. Zé Fonseca A. says:
    29 de Setembro de 2025 às 17:12

    em suma, só usar wcs publicas para nº 1

    Responder
  2. Coprólogo says:
    29 de Setembro de 2025 às 17:47

    O melhor é uma sanita de compostagem à base de micélio.
    Não precisa de água, é até mais ecológica que as japonesas.

    Responder
  3. Max says:
    29 de Setembro de 2025 às 18:03

    Há umas décadas atrás, os canhotos passavam um mau bocado, queriam à viva força convertê-los em direitos. Ia desde comprar uma pulseira de ouro para usar no pulso direito a proibi-los de escrever com a mão esquerda. Conheci um infeliz com uma letra completamente horrível por causa disso.
    A mão esquerda era a “mão feia/suja” (impura) e a direita a “mão bonita/limpa” (pura). Não é invenção, isto tem origem na tradição de povos semitas e da Índia, a mão esquerda era a usada para a higiene pessoal e a direta para atos nobres, como cumprimentar ou comer. Isto mantém-se em muita culturas. Convém que os canhotos se habituem a cumprimentar com a mão direita 🙂
    No resto, já ninguém os impede de escrever com a mão esquerda … a borrar a tinta ao passar a mão por cima.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube