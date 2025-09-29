Vodafone Portugal vai oferecer Netflix nos pacotes de fibra

A Vodafone Portugal vai reforçar a sua oferta de conteúdos com a chegada da Netflix aos seus pacotes de fibra. A parceria com este serviço de streaming vem consolidar o posicionamento da Vodafone como “A Tv das superséries”, oferecendo aos seus Clientes uma experiência de entretenimento mais completa e conveniente, que alia a conectividade de excelência à oferta dos conteúdos mais relevantes do mercado.

Vodafone torna-se a única operadora em Portugal a incluir os quatro grandes serviços de streaming

Com esta integração, a Vodafone torna-se a única operadora em Portugal a incluir os quatro grandes serviços de streaming (Netflix, HBO Max, Disney+ e Amazon Prime Video) na sua oferta de fibra.

Este marco reforça o nosso compromisso em liderar o futuro do entretenimento digital e em transformar cada casa num verdadeiro centro de experiências imersivas. Queremos que os nossos Clientes tenham o mundo do entretenimento nas mãos, com máxima qualidade e conveniência. Somos ‘A Casa das Séries’ e continuaremos a inovar para oferecer o melhor aos nossos Clientes. A Netflix chegou e em grande!

Inês Valadas, Administradora da Unidade de Negócios Particulares da Vodafone Portugal.