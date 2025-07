Más notícias para quem usa o WhatsApp no PC! Nova versão traz problemas

A Meta acaba de fazer uma mudança que ninguém esperava ou queria. A mais recente atualização do WhatsApp para Windows revelou que a empresa abandona a sua aplicação nativa. Esta nova versão, que chegou em formato beta, vem alterar radicalmente a situação, sugerindo que usar o WhatsApp no PC já não será tão interessante ou útil.

O WhatsApp para o PC vai mudar em breve

O WhatsApp deixou claro que não irá desenvolver mais atualizações para a sua aplicação nativa para Windows. Em vez disso, será uma aplicação web, copiando exatamente tudo o que o WhatsApp Web tem atualmente. Vão deixar de existir duas interfaces diferentes que só podem ser executadas na aplicação. Isto porque ambas as versões serão as mesmas.

Isto não significa que o WhatsApp para Windows deixará de funcionar, mas significa que a aplicação mudará para sempre. O seu código já não será desenvolvido especificamente para Windows, mas sim uma simples aplicação que executa o WhatsApp Web no seu PC. À primeira vista, pode parecer uma pequena mudança, mas a realidade é que o WhatsApp no PC vai piorar. Abandonar o desenvolvimento para Windows e basear o serviço no WebView2 é melhor para a empresa, mas muito pior para os utilizadores.

Basicamente, o que vai acontecer em breve é que a aplicação WhatsApp para Windows vai emular a interface do WhatsApp Web. Ou seja, o serviço que pode utilizar no seu browser é mais simples do que a própria aplicação para desktop. Ter o WhatsApp no seu computador a emular a versão web não só fará com que algumas funcionalidades desapareçam, como também irá piorar o desempenho da aplicação.

Versão para o Windows pode ficar muito pior

Tornar-se-á menos potente, o tempo de carregamento aumentará e o PC ficará sobrecarregado. Se o PC tiver pouca RAM, o WhatsApp pode começar a apresentar problemas em algumas situações. O desempenho não será pior. A versão web é muito mais simples do que a versão nativa do Windows, pelo que o WhatsApp no PC começará a ter menos funcionalidades, definições simplificadas e poderá não ter algumas opções que estão integradas na aplicação há anos.

O WhatsApp não se pronunciou sobre o assunto, mas tudo indica que não pretende continuar a desenvolver uma aplicação nativa para Windows. É claro que isto é mais caro e exige mais trabalho do que ter uma aplicação web baseada no WhatsApp Web. Embora pareça estranho que o serviço de mensagens instantâneas mais importante do planeta não possa suportar este desenvolvimento.

Ainda não se sabe quando chegará esta atualização, mas tudo indica que será nas próximas semanas. Quando isto acontecer, a interface do WhatsApp no PC irá mudar e, embora ainda se possa utilizar o serviço normalmente, a experiência poderá ser pior em PCs menos potentes ou em situações com ligações lentas. Infelizmente, não há nada que se possa fazer.