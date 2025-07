Então, Portugal? Este desconto deixa o elétrico BYD Dolphin Surf perto dos 11.000 euros…

Os carros elétricos ainda não são para todas as carteiras e, em Portugal, mesmo as propostas mais baratas parecem ficar longe do valor que a maioria dos potenciais clientes está disposta a pagar. Um exemplo deste cenário reforçou-se, agora, em Espanha.

Com os carros elétricos das marcas tradicionais a serem demasiadamente caros para a carteira da maioria dos clientes, a esperança em adquirir um modelo movido a bateria recairia sobre as propostas mais modestas.

Contudo, em Portugal, mesmo estas ultrapassam o orçamento que os clientes podem ou querem pagar por um carro - e a Volkswagen já alertou que este não aumentará só para o veículo ser elétrico.

Da vizinha Espanha, por sua vez, chega-nos um exemplo curioso, explorado pela imprensa automóvel do país. Com os descontos e incentivos disponíveis, deverá ser possível comprar um BYD Dolphin Surf por 10.830 euros.

Mobilidade elétrica mais acessível em Espanha?

À semelhança do cenário português, em Espanha, é necessário assegurar instrumentos de apoio que facilitem aos clientes particulares um acesso mais simples e acessível à mobilidade elétrica.

Segundo explicado pela imprensa espanhola, a BYD aderiu a um desses instrumentos, promovido pela Iberdrola: os chamados CAE ou Certificados de Poupança Energética.

Este mecanismo, relativamente recente, promove a eficiência energética, permitindo que as empresas certifiquem ações de melhoria e cumpram, dessa forma, as suas obrigações de poupança energética.

Os CAE permitem certificar as poupanças reais e verificáveis de energia decorrentes de ações como, por exemplo, melhorar a eficiência térmica de um edifício ou trocar um carro a combustão por um elétrico.

Por via de um desconto adicional de 950 euros, a BYD vai recompensar os clientes aquando da aquisição de um dos seus carros 100% elétricos.

O senão deste mecanismo é que os clientes deverão substituir o seu carro a combustão, que devem ter na sua posse há pelo menos um ano e não ter acedido a um CAE nesse mesmo período.

Ainda segundo a imprensa espanhola, o cliente particular tem duas opções:

Retirar o seu carro usado da estrada colocando-o na sucata - o que lhe permitiria aceder, também, aos subsídios máximos do Plano MOVES III; Transferi-lo para outra pessoa.

Em troca, para obter o desconto adicional de 950 euros, o cliente deve certificar a compra de um veículo totalmente elétrico.

Neste cenário, a BYD garante que se trata de um desconto direto, sem esperas: a marca adiantará esse montante e, além disso, é um apoio compatível com outros, como o MOVES III.

Desta forma, graças aos CAE, aos seus próprios descontos e aos subsídios do Plano MOVES III, seria possível comprar, em Espanha, um BYD Dolphin Surf por 10.830 euros.

Cenário em Portugal

Em Portugal, por sua vez, a versão mais barata do BYD Dolphin Surf, a Active (30 kWh), está disponível por 16.980 euros (sem IVA).

Através do Fundo Ambiental, o Estado tem incentivado a compra de carros elétricos para particulares, e manteve, em 2025, o apoio a "veículos de emissões nulas", num valor global máximo de dez milhões de euros, perante os seguintes requisitos:

Válido para viaturas adquiridas a partir de 1 de janeiro de 2025 (com fatura e matrícula) - em que a primeira aquisição e matrícula tenham sido feitas em nome do beneficiário após 1 de janeiro de 2025;

1425 incentivos;

4000€;

Veículos até 38.500 € ou 55.000 € no caso de veículos com mais de cinco lugares;

Obriga a abate de uma viatura a combustíveis fósseis com mais de 10 anos (devendo o abate ter ocorrido após 1 de janeiro de 2023, sendo a categoria do veículo a abater a mesma do veículo adquirido);

Máximo de um incentivo/beneficiário.

Apesar de este apoio ter continuado em 2025, as candidaturas começaram, no final de março, e terminaram pouco tempo depois, em abril, quando os 1425 incentivos esgotaram.

Atualmente, estes são os principais benefícios para a aquisição e uso de um veículo elétrico por particulares: