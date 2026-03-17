X é o principal canal de desinformação contra a UE: políticos são o principal alvo
Um relatório divulgado esta terça-feira refere que a rede social X é o principal canal utilizado para atividades de desinformação contra a União Europeia (UE) e os políticos são o principal alvo.
Num relatório intitulado Ameaças de ingerência externa e de manipulação de informação, o Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) indica que, dos cerca de 43 mil conteúdos relacionados com desinformação que analisou em 2025, 88% passaram pela rede social X, muito acima da aplicação de mensagens Telegram (3%) ou do Facebook (2%).
Embora o SEAE ressalve que o relatório não deve ser "interpretado como exaustivo" em termos de ameaças de desinformação, uma vez que deriva de uma monitorização que não cobre "todas as regiões e línguas" e "só representa uma porção pequena das atividades destes atores", oferece dados relevantes.
A presença de redes de comportamento inautêntico coordenado, a facilidade de criação de contas falsas, mas também o acesso mais fácil a dados explica esta concentração.
Explicou o SEAE, conforme citado pela agência Lusa, acrescentando que "a maioria das grandes plataformas de redes sociais restringe o acesso a dados que permitiriam avaliar a dimensão da manipulação de informação".
O serviço europeu explicou que "o objetivo é infiltrar-se no espaço de informação para aumentar a visibilidade e credibilidade do conteúdo, ao mesmo tempo que se visam públicos específicos com base em fatores sociodemográficos e geográficos".
IA é 259% mais usada para desinformação do que em 2024
De acordo com o relatório, o recurso à Inteligência Artificial (IA) está a reforçar-se nas campanhas de desinformação contra a UE, verificando-se um aumento de 259% quando comparado com 2024.
Além disso, o relatório sublinha que a IA está a tornar estas operações muito mais baratas.
Afinal, atores russos e chineses implementaram totalmente ferramentas de IA para acelerar a produção de conteúdos e aumentar as atividades de ingerência com menos recursos.
Períodos eleitorais são os contextos mais utilizados
Na análise que fez a estas campanhas, o SEAE concluiu que a maioria dos ataques (66%) é dirigido contra políticos, com destaque particular para os seguintes:
- Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky;
- Presidente de França Emmanuel Macron;
- Chanceler alemão Friedrich Merz;
- Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
Na maioria dos casos, as campanhas contra estas personalidades são sobretudo "ataques àquilo que um indivíduo representa (como valores democráticos ou princípios)" e uma tentativa de "instrumentalizar a plataforma que têm para alcançar públicos específicos", segundo o SEAE.
A nível de organizações visadas por estas campanhas:
- Entidades políticas (36%);
- Órgãos de comunicação social (23%);
- Organizações militares ou de segurança (22%).
Segundo o relatório, "os setores políticos e de segurança foram especialmente visados, com o objetivo de minar a confiança nas capacidades de Defesa".
O relatório refere que momentos de elevada tensão e carga emocional são vistos pelos atores destas ameaças como vulnerabilidades que lhes permitem "atingir os seus públicos-alvo, influenciar o seu raciocínio e amplificar preconceitos cognitivos existentes".
A libertinagem de expressão, tem destas coisas.
Como se costuma dizer, “a cama que fazes é a cama onde te deitas” e se te pões a jeito vais sentir entrar sem vaselina.
Com a merd@ de políticos que se servem do povo quando deveria ser o contrário, pois nós é que lhes pagamos, não admira que o alvo esteja sempre presente.
Enquanto eles não sofrem consequências vão estar sempre incentivados a não estarem comprometidos com o povo.
Tema relacionado: https://pplware.sapo.pt/internet/seguranca/elon-musk-diz-que-vai-abrir-o-codigo-do-novo-algoritmo-do-x/
Não percam o proximo episodio, porque nós também não!
O que os preocupa não é a desinformação, é a informação.
A agenda do musk não é com a verdade, é acumular mais dinheiro e poder lixando a vida do zé povinho, os apoiantes e colaboradores de musk são traidores da Humanidade.
Viver no achismo em vez de lógica deve ser muito relaxante suponho.
A pessoa que impulsionou a mudança de combustão para elétricos (tornando o planeta mais verde) e os seus colaboradores de musk são traidores da Humanidade????????????????????
Pois claro…é arranjar uma redezinha social de esquerda, essa sim é que fala a verdade.
Só usa quem quer, ao contrário do que a UE quer fazer com tudo o resto.
Basta apenas um partido Português lá ter conta que a nível de espalhar falsa informação bate todo os recordes.
Barão do BigBrother a proteger o nível de corrupção!
Trump e Musk têm feito da UE e dos seus líderes os principais alvos de ataque. Por isso não é nada de surpreendente.
Simples. É proibir essas redes sociais na Europa.
So mesmo individuos completamente desinformados caem neste propaganda da EU, a verade para estes instituicoes corruptas e desinformacao!
Traduzir:
Ameaças de ingerência externa e de manipulação de informação, o Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) indica que, dos cerca de 43 mil conteúdos relacionados com desinformação que analisou em 2025, 88% da desinformacao SAO DA COMISSAO EUROPEIA.
Mais:
The EU Chat Control Law states that all e-mail and messenger providers must gain access to your messages and scan them. This includes providers such as WhatsApp, Signal, Proton Mail, and many more apps. The scanning would apply to all EU citizens, EXCEPT EU POLITITIONS. THEY MIGHT EXEMPT THEMSELVES FROM THE LAW under “professional secrecy” rules, ( AKA Epstein ELITES)
Estou chocado!
A democracia é assim, permitem que os maus possam dizer as barbaridades…..eu gosto da autocracia. Na china se fazes um crime és punido, se dizes mal do governo és punido. Cá nao és punido por dizer mal do governo mas ele faz o que quer e o pais anda nas lonas
X é o principal canal de desinformação contra a UE: políticos são o principal alvo
É o mesmo que dizer
X é o príncipe canal onde as verdades incomodas para as elites do poder, começando pelos políticos, são ditas.
As nossas liberdades, uma a uma estão a desaparecer… Democracias? São mais ditaduras