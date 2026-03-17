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X é o principal canal de desinformação contra a UE: políticos são o principal alvo

· Internet 15 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Artilheiro says:
    17 de Março de 2026 às 14:04

    A libertinagem de expressão, tem destas coisas.

    Responder
  2. Eu says:
    17 de Março de 2026 às 14:08

    Como se costuma dizer, “a cama que fazes é a cama onde te deitas” e se te pões a jeito vais sentir entrar sem vaselina.
    Com a merd@ de políticos que se servem do povo quando deveria ser o contrário, pois nós é que lhes pagamos, não admira que o alvo esteja sempre presente.
    Enquanto eles não sofrem consequências vão estar sempre incentivados a não estarem comprometidos com o povo.

    Responder
  3. gFan says:
    17 de Março de 2026 às 14:15

    Tema relacionado: https://pplware.sapo.pt/internet/seguranca/elon-musk-diz-que-vai-abrir-o-codigo-do-novo-algoritmo-do-x/

    Não percam o proximo episodio, porque nós também não!

    Responder
  4. AlexS says:
    17 de Março de 2026 às 14:15

    O que os preocupa não é a desinformação, é a informação.

    Responder
  5. Gringo Bandido says:
    17 de Março de 2026 às 14:22

    A agenda do musk não é com a verdade, é acumular mais dinheiro e poder lixando a vida do zé povinho, os apoiantes e colaboradores de musk são traidores da Humanidade.

    Responder
    • Bullseye says:
      17 de Março de 2026 às 16:08

      Viver no achismo em vez de lógica deve ser muito relaxante suponho.
      A pessoa que impulsionou a mudança de combustão para elétricos (tornando o planeta mais verde) e os seus colaboradores de musk são traidores da Humanidade????????????????????

      Responder
  6. Zulmira says:
    17 de Março de 2026 às 14:29

    Pois claro…é arranjar uma redezinha social de esquerda, essa sim é que fala a verdade.

    Responder
  7. Factos says:
    17 de Março de 2026 às 14:31

    Só usa quem quer, ao contrário do que a UE quer fazer com tudo o resto.

    Responder
  8. B@rão Vermelho says:
    17 de Março de 2026 às 14:57

    Basta apenas um partido Português lá ter conta que a nível de espalhar falsa informação bate todo os recordes.

    Responder
  9. Max says:
    17 de Março de 2026 às 15:00

    Trump e Musk têm feito da UE e dos seus líderes os principais alvos de ataque. Por isso não é nada de surpreendente.

    Responder
  10. Maria Silva says:
    17 de Março de 2026 às 15:09

    Simples. É proibir essas redes sociais na Europa.

    Responder
  11. jorgeg says:
    17 de Março de 2026 às 15:35

    So mesmo individuos completamente desinformados caem neste propaganda da EU, a verade para estes instituicoes corruptas e desinformacao!

    Traduzir:

    Ameaças de ingerência externa e de manipulação de informação, o Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) indica que, dos cerca de 43 mil conteúdos relacionados com desinformação que analisou em 2025, 88% da desinformacao SAO DA COMISSAO EUROPEIA.

    Mais:

    The EU Chat Control Law states that all e-mail and messenger providers must gain access to your messages and scan them. This includes providers such as WhatsApp, Signal, Proton Mail, and many more apps. The scanning would apply to all EU citizens, EXCEPT EU POLITITIONS. THEY MIGHT EXEMPT THEMSELVES FROM THE LAW under “professional secrecy” rules, ( AKA Epstein ELITES)

    Estou chocado!

    Responder
  12. Jose Fininho says:
    17 de Março de 2026 às 16:12

    A democracia é assim, permitem que os maus possam dizer as barbaridades…..eu gosto da autocracia. Na china se fazes um crime és punido, se dizes mal do governo és punido. Cá nao és punido por dizer mal do governo mas ele faz o que quer e o pais anda nas lonas

    Responder
  13. Aquele Daki says:
    17 de Março de 2026 às 16:15

    X é o principal canal de desinformação contra a UE: políticos são o principal alvo

    É o mesmo que dizer
    X é o príncipe canal onde as verdades incomodas para as elites do poder, começando pelos políticos, são ditas.

    As nossas liberdades, uma a uma estão a desaparecer… Democracias? São mais ditaduras

    Responder

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