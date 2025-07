Quem já teve de fazer uma ressonância magnética, sabe quais os cuidados a ter para que tudo corra bem. Recentemente um homem foi sugado por máquina de ressonância magnética porque entrou sem autorização. Mas há outro pormenor.

Ressonância Magnética: Homem entrou com corrente metálica de cerca de 9kg

Um homem de 61 anos, morreu após ser puxado por uma máquina de ressonância magnética no passado dia 16 de julho de 2025, numa clínica em Westbury, Long Island, Nova York.

De acordo com as informações, o homem terá entrado na sala com uma corrente metálica de cerca de 9 quilos ao pescoço.

Segundo testemunhas, a corrente ficou presa no equipamento e o homem sofreu múltiplas paragens cardíacas devido ao impacto. Foi retirado do aparelho cerca de uma hora depois e transportado ainda com vida para o hospital, onde acabou por morrer no dia seguinte.

De referir que a ressonância magnética gera campos magnéticos extremamente potentes. Qualquer objeto metálico, mesmo pequeno, pode extremamente perigoso. O caso está agora a ser investigado pelas autoridades locais e de saúde, pois houve claramente falta de segurança. Especialistas sublinham a necessidade de cumprir rigorosamente as normas de segurança em ambientes com ressonância magnética.