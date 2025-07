Netflix já está a utilizar IA generativa nas suas séries originais

A inteligência artificial (IA) generativa está a deixar a sua marca na indústria do entretenimento. A Netflix, uma das maiores produtoras de conteúdo do mundo, já deu o passo seguinte, integrando esta tecnologia diretamente nas suas produções originais.

O caso de estudo de IA na Netflix: The Eternaut

Durante a sua mais recente apresentação de resultados a investidores, a Netflix confirmou a utilização de IA generativa para a criação de efeitos visuais (VFX) em The Eternaut, uma produção original argentina lançada em abril deste ano. Ted Sarandos, co-CEO da empresa, revelou que a tecnologia foi empregue especificamente numa cena do drama pós-apocalíptico.

Segundo Sarandos, os criadores da série pretendiam incluir uma sequência complexa que retratava o colapso de um edifício em Buenos Aires. Em vez de contratar um estúdio de artistas de VFX para desenvolver as imagens, a Netflix optou por utilizar IA generativa.

Recorrendo a ferramentas de IA, conseguiram um resultado espantoso com uma rapidez notável. Na verdade, essa sequência de VFX foi concluída dez vezes mais depressa do que seria possível com os fluxos de trabalho e ferramentas tradicionais.

Afirmou o executivo.

O co-CEO acrescentou ainda que a cena em questão "simplesmente não seria financeiramente viável com o orçamento disponível para a série", sublinhando que se trata da "primeira vez que imagens finais geradas por IA aparecem no ecrã de uma série ou filme original da Netflix". Fica claro que a produção serviu também de protótipo para a otimização de custos futuros.

A resistência da indústria

A adoção desta tecnologia não foi, contudo, recebida de braços abertos pelos profissionais da indústria do entretenimento. As greves laborais, incluindo a que envolveu o sindicato SAG-AFTRA no setor dos videojogos, colocaram a necessidade de proteções contra o uso indiscriminado da IA no centro das negociações.

Em 2024, o filme The Brutalist, nomeado para os Óscares, já tinha sido alvo de duras críticas pelo recurso a ferramentas de IA durante a sua produção. Adicionalmente, a questão sobre se os modelos de IA generativa foram treinados de forma ilegal com recurso a material protegido por direitos de autor continua a ser um debate jurídico e ético em aberto.

A utilização de IA em The Eternaut é apenas uma das vertentes da estratégia da empresa. A Netflix planeia também usar a tecnologia para criar anúncios personalizados para o seu plano de subscrição com publicidade e, segundo consta, está a testar uma nova funcionalidade de pesquisa otimizada por modelos da OpenAI.

