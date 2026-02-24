PplWare Mobile

Reino Unido vai regular Netflix e outros serviços de streaming como as televisões tradicionais

· Multimédia 6 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Aquele Daki says:
    24 de Fevereiro de 2026 às 14:31

    Que em Portugal seja obrigatório que as legendas e descritivos sejam em Português de Portugal!
    Dobragens também! Acabar com esta treta que temos tido de conteúdos em brasileiro. As nossas crianças (e também muitos adultos, diga-se a verdade) falam muito mau português à custa de tanto conteúdo brasileiro que consomem.
    Mas a grande culpa é dos pais!!!! Que deixam, que não têm valores nem querem saber do que os filhos fazem ou deixa de fazer…. Depois temos o estado a impor, a proibir, a censurar…

    Responder
    • Manuel da Rocha says:
      24 de Fevereiro de 2026 às 15:23

      Por cá, um dos problemas, dos serviços online, é mesmo usar o BR, como base, porque conseguem, programas traduzidos, por 5%, do preço, de dobrar, em Português.
      Além de que, os principais, serviços de vídeos, apesar de separarem em BR e PT, maioria acaba por só ter BR… porque é mais barato.

      Responder
    • moçambicano says:
      24 de Fevereiro de 2026 às 15:28

      mas o Brasil é um dos maiores paises do mundo em criação de conteudo digital no mundo…

      Responder
  2. Bullseye says:
    24 de Fevereiro de 2026 às 14:50

    Isto vindo de um país que até uma certa comunidade já começa a querer banir que as pessoas de passear os cães na rua por ser ofensivo para a comunidade… eu tinha medo, mas quem sou eu, apenas um fascistazinho de extrema-direita…

    Responder
  3. FilipeB says:
    24 de Fevereiro de 2026 às 15:01

    Isto da linguagem gestual confesso que nunca tinha pensado.
    Mas para alguém que conheça melhor o assunto que eu (zero), entre linguagem gestual e as legendas qual a melhor maneira de ver conteúdo?
    E por outro lado, 5% em linguagem gestual não vai ser barato. Só o catálogo da Netflix…

    Responder
    • Manuel da Rocha says:
      24 de Fevereiro de 2026 às 15:20

      Linguagem gestual é para conteúdos, em directo.
      A IA ainda demora 6 a 70 segundos, a colocar as transcrições (e, várias, operadoras de streaming, misturam o Inglês, com o americano), além de saltar muitas falas, porque são rápidas.
      Daí ser um valor muito baixo.

      Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube