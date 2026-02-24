Reino Unido vai regular Netflix e outros serviços de streaming como as televisões tradicionais
O Reino Unido anunciou, esta terça-feira, que a Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e outros serviços de streaming terão de cumprir as mesmas regras de conteúdo e acessibilidade que os canais de televisão tradicionais, como a BBC.
Segundo o Governo britânico, citado pela Reuters, dois terços das famílias subscrevem pelo menos um grande serviço de streaming, com 85% das pessoas a utilizarem um serviço on-demand todos os meses, em comparação com 67% que veem televisão em direto.
Neste cenário, incluir a Netflix, Prime Video, Disney+ e outros serviços de streaming no âmbito do código de radiodifusão do regulador Ofcom, ou Office of Communications, protegerá o público de conteúdos prejudiciais e garantirá a disponibilização de serviços de acessibilidade, como legendas, audiodescrição e língua gestual.
Esta atualização obrigará os serviços de streaming com mais de 500.000 utilizadores no Reino Unido a cumprir os novos padrões, que incluem assegurar que as notícias são reportadas de forma precisa e imparcial, bem como que o público está protegido contra material prejudicial ou ofensivo.
Reino Unido quer conteúdos dos serviços streaming mais acessíveis
O Governo britânico está a aprovar legislação secundária para implementar a Media Act 2024, por via da qual plataformas como a Netflix, bem como serviços de vídeo on-demand de canais de serviço público como ITVX e Channel 4, terão de seguir requisitos de acessibilidade semelhantes aos atualmente aplicados aos canais de televisão tradicionais.
Mais de 18 milhões de pessoas em todo o Reino Unido com deficiências visuais ou auditivas vão beneficiar de novas regras da Ofcom, que garantem que filmes e programas de televisão nos serviços mais populares de vídeo on-demand (VoD) possam ser desfrutados por todos.
Escreveu o Departamento de Cultura, Media e Desporto do Reino Unido, num comunicado.
A ser aplicado pela Ofcom, o novo código para os serviços de vídeo on-demand definirá requisitos mínimos para funcionalidades de acessibilidade, obrigando-os a garantir que, pelo menos:
- 80% do seu catálogo total esteja legendado;
- 10% disponha de audiodescrição;
- 5% esteja em língua gestual.
De acordo com o Ministro da Comunicação Social, Ian Murray, o Governo britânico quer "garantir que ninguém fica para trás e que todos possam desfrutar da enorme variedade de conteúdos disponíveis nos serviços de vídeo on demand", considerando que o público prefere "cada vez mais" este tipo de plataforma, em detrimento da televisão em direto.
Que em Portugal seja obrigatório que as legendas e descritivos sejam em Português de Portugal!
Dobragens também! Acabar com esta treta que temos tido de conteúdos em brasileiro. As nossas crianças (e também muitos adultos, diga-se a verdade) falam muito mau português à custa de tanto conteúdo brasileiro que consomem.
Mas a grande culpa é dos pais!!!! Que deixam, que não têm valores nem querem saber do que os filhos fazem ou deixa de fazer…. Depois temos o estado a impor, a proibir, a censurar…
Por cá, um dos problemas, dos serviços online, é mesmo usar o BR, como base, porque conseguem, programas traduzidos, por 5%, do preço, de dobrar, em Português.
Além de que, os principais, serviços de vídeos, apesar de separarem em BR e PT, maioria acaba por só ter BR… porque é mais barato.
mas o Brasil é um dos maiores paises do mundo em criação de conteudo digital no mundo…
Isto vindo de um país que até uma certa comunidade já começa a querer banir que as pessoas de passear os cães na rua por ser ofensivo para a comunidade… eu tinha medo, mas quem sou eu, apenas um fascistazinho de extrema-direita…
Isto da linguagem gestual confesso que nunca tinha pensado.
Mas para alguém que conheça melhor o assunto que eu (zero), entre linguagem gestual e as legendas qual a melhor maneira de ver conteúdo?
E por outro lado, 5% em linguagem gestual não vai ser barato. Só o catálogo da Netflix…
Linguagem gestual é para conteúdos, em directo.
A IA ainda demora 6 a 70 segundos, a colocar as transcrições (e, várias, operadoras de streaming, misturam o Inglês, com o americano), além de saltar muitas falas, porque são rápidas.
Daí ser um valor muito baixo.