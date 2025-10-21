Drones Lockheed Nomad: voo vertical, poder horizontal

A subsidiária da Lockheed Martin, Sikorsky, está a fundir as características de helicópteros e aeronaves de asa fixa com a nova família de Sistemas Aéreos Não Tripulados (UAS) Nomad, que combina a versatilidade de um helicóptero com a velocidade e autonomia de um avião. Vem aí uma nova geração de arma, os poderosos drones.

O conceito de “rotor blown wing”

Se o termo “rotor blown wing” lhe parece familiar, provavelmente tem passado tempo demais com engenheiros aeroespaciais. No entanto, esta configuração não é apenas inovadora, aumentando as capacidades de aeronaves VTOL, como é também escalável, permitindo a criação de uma nova família de drones.

Um rotor blown wing consiste em montar rotores duplos numa asa longa de forma que o fluxo de ar soprado sobre a superfície da asa gere sustentação adicional durante o voo vertical. Assim, a asa ajuda na descolagem vertical e também fornece sustentação na transição para o voo horizontal.

Características e escalabilidade

Uma aeronave com rotor blown wing combina as capacidades de descolagem e aterragem de um helicóptero com a velocidade e autonomia de um avião de asa fixa. Além disso, a configuração é escalável, permitindo variantes maiores e menores.

A Sikorsky demonstrou confiança suficiente nesta tecnologia para anunciar toda uma família de aeronaves rotor blown wing chamada Nomad, destinada a missões militares (Inteligência, Vigilância, Reconhecimento e Ataque; logística em zonas contestadas; patrulha marítima; comunicações persistentes) e civis (Busca e Salvamento, monitorização florestal, combate a incêndios, resposta humanitária e vigilância de oleodutos).

A capacidade VTOL permite também a rápida mobilização de forças em áreas dispersas sem necessidade de pistas.

Modelos e características técnicas

Segundo a Sikorsky, a família Nomad inclui drones pequenos e médios do Grupo 3, até 599 kg, e drones grandes dos Grupos 4-5, do tamanho de um helicóptero Black Hawk.

O protótipo mais pequeno, Nomad 50, tem uma envergadura de 3,14 m e pesa 52 kg, tendo já sido testado em voo este ano. Seguir-se-á o Nomad 100, com envergadura de 5,5 m, estando outras variantes também em desenvolvimento.

Os modelos mais pequenos terão motores híbridos elétricos, enquanto os maiores usarão motores convencionais. Todos os Nomads integrarão o piloto automático digital Matrix da Lockheed, capaz de gerir todos os aspetos do voo, desde a descolagem até à aterragem, incluindo a deteção e evasão de obstáculos e ameaças.

Usamos o termo ‘família’ para destacar uma característica chave do design: a sua capacidade de escalabilidade, desde um pequeno UAS do Grupo 3 até um equivalente a um helicóptero Black Hawk. A família Nomad de drones será adaptável, independente de pistas, capaz de missões terrestres e marítimas em defesa, segurança nacional, florestas e organizações civis. Os Nomads multiplicam a força, complementando aeronaves como o Black Hawk e mantendo a vantagem estratégica no Indo-Pacífico e noutras regiões.

Concluiu Rich Benton, vice-presidente e diretor-geral da Sikorsky.