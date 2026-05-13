Apoio financeiro para compra de carros elétricos usados? Boa ideia

Já pensou comprar um carro elétrico usado e ter apoio financeiro para a aquisição do mesmo? A recomendação surge da Agência Internacional de Energia (IEA), que defende a criação de subsídios específicos para veículos elétricos em segunda mão, sobretudo dirigidos a famílias de baixos rendimentos, PME e motoristas profissionais.

No relatório “Portugal 2026 Energy Policy Review”, a IEA destaca que cerca de 80% das vendas automóveis em Portugal são de usados, mas os atuais incentivos do Fundo Ambiental continuam focados quase exclusivamente em veículos elétricos novos.

Isto significa que uma grande parte da população fica de fora da transição para a mobilidade elétrica, especialmente quem procura opções mais acessíveis.

IEA quer democratizar acesso aos carros elétricos

Segundo a organização, apoiar usados elétricos permitiria acelerar a renovação do parque automóvel nacional, onde os veículos elétricos representam apenas cerca de 6%, apesar de já liderarem uma fatia importante das vendas de carros novos.

Tornar os elétricos mais acessíveis

Reduzir emissões de forma mais abrangente

Apoiar segmentos que percorrem mais quilómetros

Aumentar a eficiência dos fundos públicos

Em 2026, Portugal mantém incentivos até 4.000 euros para particulares na compra de carros elétricos novos, desde que cumpram requisitos como limite de preço e abate de veículo antigo. No entanto, os usados continuam excluídos.

A próxima fase do Fundo Ambiental, prevista para junho, deverá manter estas regras, embora a pressão para incluir usados esteja a aumentar.