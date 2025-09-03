China tem turbina eólica offshore de 26 MW (a mais potente do mundo)

A China apresentou uma nova turbina eólica offshore de 26 MW, a maior do mundo tanto em capacidade como em dimensão. Conheça mais algumas características.

A Dongfang Electric Corporation, uma fabricante estatal, revelou imagens da enorme gôndola da turbina, a estrutura no topo que contém os componentes de geração, produzida na sua fábrica em Fuzhou, província de Fujian, no sudeste da China.

Segundo a empresa, o design foi concebido para funcionar em regiões com velocidades de vento de 8 metros por segundo (m/s) ou superiores, e a turbina está também preparada para resistir a condições de um tufão.

Dimensões impressionantes da turbina eólica offshore de 26 MW

O novo modelo apresenta números que superam todos os anteriores marcos da indústria:

Diâmetro do rotor : cerca de 310 metros, equivalente à altura da Torre Eiffel.

: cerca de 310 metros, equivalente à altura da Torre Eiffel. Comprimento das pás : 153 metros cada, cobrindo uma área varrida de 77.000 m², semelhante a mais de dez campos de futebol.

: 153 metros cada, cobrindo uma área varrida de 77.000 m², semelhante a mais de dez campos de futebol. Altura do cubo: 185 metros, equivalente a um arranha-céus de 63 andares.

Estes valores colocam a turbina chinesa muito à frente da até agora maior turbina europeia, a Siemens Gamesa de 21,5 MW.