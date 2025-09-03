PplWare Mobile

Decisão histórica! Google não tem de vender o Chrome ou o Android

Autor: Pedro Simões

  1. Carlos says:
    3 de Setembro de 2025 às 09:13

    Ainda bem. Não vejo qualquer outra empresa capaz de dar a manutenção e ser open source como é a google.

    A apple nisso é um nojo: raramente publica alguma coisa e raramente quer saber de sistemas open ou ser compativel com o mundo.

    A amazon idem.

    A Meta talvez nem fosse má, tem imensos projetos open source, abertos, disponiveis, compativeis e com qualidade, mas não sei se terá futuro.

  2. MLopes says:
    3 de Setembro de 2025 às 10:09

    mais uma decisão a favor da concentração com graves prejuízos para as pessoas em geral mas excelente para o crescimento ainda mais acelerado da riqueza dos 1%.
    aquilo que está agora proibido à google “A empresa está agora impedida de assinar contratos que exijam que os OEM pré-instalem a Play Store ou outras aplicações Google em troca da Pesquisa, do Chrome, do Assistente ou da aplicação Gemini. Está também impedida de assinar acordos de distribuição exclusiva que liguem essas aplicações.” na prática apenas terá impacto na existência ou não de um contrato já que, também na prática, “Ainda assim, a Google conseguiu evitar uma proibição total de pagamentos a parceiros. A decisão permite que a empresa continue a pagar aos OEM ou a oferecer incentivos para pré-carregar a Pesquisa, Chrome ou Gemini.”.
    mas não é surpreendente, é apenas triste verificar mais uma vez que nada pode ser feito para impedir ou reverter o status quo

  3. freakonaleash says:
    3 de Setembro de 2025 às 10:29

    O chrome não devia ser o browser pré-definido por defeito, penso que isso seria correto!
    No boot up do tlm deviam-nos dar a escolher qual o browser que queremos para aparecer na barra de pesquisas do ecrã principal.
    O chrome recolhe demasiado dados para o meu gosto e enfia demasiada publicidade direcionada pela goela…não obrigado!
    Utilizar YT através do chrome então é uma desgraça, uma ofensa à nossa privacidade sem limites, vídeos dobrados por AI sem perguntar…yuck. Brave browser ftw!

