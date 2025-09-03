Decisão histórica! Google não tem de vender o Chrome ou o Android
A Google estava sob escrutínio e tinha sob a sua cabeça a possibilidade de ser desmembrada. A decisão estava nas mãos do tribunal e poderia levar a que o Chrome ou o Android mudassem de mãos. Numa decisão histórica, esse passo foi agora revertido e a gigante das pesquisas conseguiu uma decisão favorável, conseguindo passar sem ter de vender o Chrome ou o Android.
O caso é dos mais importante dos últimos anos e colocava a Google numa posição frágil. Ainda assim, a empresa parece ter evitado um dos piores desfechos no seu caso anticoncorrência nos EUA. Um tribunal federal decidiu que a empresa não seria forçada a desmembrar partes importantes do seu negócio, o que incluía a venda do Chrome e do Android.
Segundo a decisão apresentada pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, “a Google não será obrigada a alienar o Chrome; nem o tribunal incluirá uma alienação contingente do sistema operativo Android na sentença final”.
O tribunal confirmou ainda que “a Google não terá de apresentar aos utilizadores ecrãs de opções nos seus produtos ou encorajar os seus parceiros de distribuição do Android a fazerem o mesmo”.
Esta é a primeira decisão importante desde que o juiz Amit P. Mehta decidiu no ano passado que a Google tinha violado as leis anticoncorrência ao manter um monopólio ilegal nas pesquisas. Na altura, os reguladores propuseram medidas drásticas, incluindo a divisão do negócio da Google e a obrigatoriedade de partilha de dados com os concorrentes. Essas medidas foram agora rejeitadas.
Decisão do tribunal é definitiva e permanente
Em vez disso, o tribunal concentrou-se nos acordos da Google que tornaram os seus serviços o padrão. A empresa está agora impedida de assinar contratos que exijam que os OEM pré-instalem a Play Store ou outras aplicações Google em troca da Pesquisa, do Chrome, do Assistente ou da aplicação Gemini. Está também impedida de assinar acordos de distribuição exclusiva que liguem essas aplicações.
Ainda assim, a Google conseguiu evitar uma proibição total de pagamentos a parceiros. A decisão permite que a empresa continue a pagar aos OEM ou a oferecer incentivos para pré-carregar a Pesquisa, Chrome ou Gemini. O tribunal referiu que a quebra de tais acordos poderia causar danos “graves” aos fabricantes de hardware e aos consumidores.
A Google, entretanto, já reagiu à decisão e afirmou ter “preocupações” com alguns aspetos. No seu comunicado avança que o tribunal impôs limites à forma como distribui os seus serviços e que exigirá que partilhem os dados da Pesquisa com os concorrentes. Está preocupada com o impacto destas exigências nos utilizadores e na sua privacidade, e está a analisar a decisão com atenção.
Ainda bem. Não vejo qualquer outra empresa capaz de dar a manutenção e ser open source como é a google.
A apple nisso é um nojo: raramente publica alguma coisa e raramente quer saber de sistemas open ou ser compativel com o mundo.
A amazon idem.
A Meta talvez nem fosse má, tem imensos projetos open source, abertos, disponiveis, compativeis e com qualidade, mas não sei se terá futuro.
A Apple não ia comprar o Chrome de certeza. Qualquer uma dessas empresas pega no Chromium e faz um browser próprio como muitos outros fazem.
Olha que não sei. A microsoft reciclou o Blink inteiro e apenas trabalha o frontend.
mais uma decisão a favor da concentração com graves prejuízos para as pessoas em geral mas excelente para o crescimento ainda mais acelerado da riqueza dos 1%.
aquilo que está agora proibido à google “A empresa está agora impedida de assinar contratos que exijam que os OEM pré-instalem a Play Store ou outras aplicações Google em troca da Pesquisa, do Chrome, do Assistente ou da aplicação Gemini. Está também impedida de assinar acordos de distribuição exclusiva que liguem essas aplicações.” na prática apenas terá impacto na existência ou não de um contrato já que, também na prática, “Ainda assim, a Google conseguiu evitar uma proibição total de pagamentos a parceiros. A decisão permite que a empresa continue a pagar aos OEM ou a oferecer incentivos para pré-carregar a Pesquisa, Chrome ou Gemini.”.
mas não é surpreendente, é apenas triste verificar mais uma vez que nada pode ser feito para impedir ou reverter o status quo
O chrome não devia ser o browser pré-definido por defeito, penso que isso seria correto!
No boot up do tlm deviam-nos dar a escolher qual o browser que queremos para aparecer na barra de pesquisas do ecrã principal.
O chrome recolhe demasiado dados para o meu gosto e enfia demasiada publicidade direcionada pela goela…não obrigado!
Utilizar YT através do chrome então é uma desgraça, uma ofensa à nossa privacidade sem limites, vídeos dobrados por AI sem perguntar…yuck. Brave browser ftw!