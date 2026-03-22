Cuidado com o que lê na Internet. Google está a usar IA para alterar os títulos das notícias

A Google está a realizar experiências que envolvem a alteração de títulos de notícias através de inteligência artificial (IA), substituindo as manchetes originais por versões automáticas. Esta prática, recentemente exposta, está a colocar em causa a integridade da informação que chega aos leitores.

O impacto da IA na linha editorial... e não só

Recentemente, o portal The Verge reportou ter sido afetado diretamente por este fenómeno, notando que os seus artigos surgiam com títulos modificados nas páginas de resultados da Google.

Em resposta aos questionamentos, os porta-vozes da empresa de Mountain View confirmaram tratar-se de um ensaio de "pequena escala", que não se restringe apenas a portais de notícias, mas que afeta a forma como os conteúdos são apresentados de forma geral.

Embora a Google afirme estar a testar novas formas de otimizar a visualização de resultados, ainda não clarificou a verdadeira extensão ou o objetivo final deste projeto. De acordo com os órgãos de comunicação impactados, as reescritas automáticas não respeitam as suas orientações editoriais.

Um dos pontos mais críticos é o facto de não existir qualquer sinalética que permita ao utilizador identificar que aquele título foi gerado por um algoritmo, eliminando a transparência no processo de consumo de informação. Em certos casos, as modificações efetuadas pela IA chegaram a alterar o sentido original da notícia.

O precedente problemático do Google Discover

Esta não é a primeira incursão da tecnológica nesta área de manipulação de conteúdos através de algoritmos. Antes de levar estas experiências para a página principal de resultados, a empresa testou táticas semelhantes no Google Discover - a plataforma que sugere artigos nos dispositivos móveis Android e iOS.

No início deste ano, meios de comunicação especializados detetaram que os seus textos apareciam no Discover com títulos que nunca tinham sido escritos pelos seus jornalistas. Na maioria das situações, as alterações resultavam em estratégias de "clickbait" agressivo. O cenário mais grave ocorreu quando alguns dos títulos gerados por IA apresentavam informações factualmente falsas.

O facto de estas experiências estarem agora a ser integradas na pesquisa orgânica demonstra que a Google mantém o seu plano de utilizar a IA para intervir diretamente no conteúdo de terceiros. Por agora, a recomendação mais sensata para o utilizador é manter uma postura crítica: a manchete pode não corresponder à realidade do artigo original.

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