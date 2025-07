Esta companhia aérea vai usar IA para definir o preço dos voos. Será positivo para os clientes?

Viajar o mundo é o sonho que comanda a vida de muitas pessoas e, de facto, nunca foi tão fácil concretizá-lo como é hoje em dia. Para "entrar na mente" do consumidor e apresentar-lhe o "preço certo" para as suas viagens, a companhia aérea Delta Airlines vai usar Inteligência Artificial (IA).

Aquando de uma viagem, a pesquisa pelo melhor preço a pagar pelos voos pode ser desgastante, uma vez que as melhores combinações de horário nem sempre são aquelas com o valor mais atrativo. É nesta tarefa que os comparadores de preços podem ser úteis.

Indo além disso, a Delta Airlines decidiu recorrer à IA, sendo uma das primeiras empresas do setor a anunciar publicamente a utilização da tecnologia.

Numa chamada sobre os resultados financeiros, na semana passada, a companhia aérea anunciou que vai testar uma tecnologia de definição de preços de voos por aproximadamente 18 a 24 meses.

O objetivo passará por analisar a sua viabilidade e sucesso para, eventualmente, torná-la permanente.

IA já chegou aos preços dos bilhetes de avião

Até ao final de 2025, a companhia aérea espera utilizar IA para definir os preços de cerca de um quinto dos seus voos domésticos.

[É] uma reestruturação completa de como definimos os preços e como os definiremos no futuro. [É para] entrar na mente do nosso consumidor e apresentar-lhe algo que seja relevante para ele, no momento certo, pelo preço certo.

Explicou Glen Hauenstein, presidente da Delta, de acordo com o The View From The Wing.

Este objetivo vai ao encontro do que havia sido divulgado, no outono passado, pela Delta. Na altura, a companhia aérea disse que planeava usar um sistema baseado em IA para definir o preço de 1% dos seus bilhetes, considerando o valor que o cliente estivesse disposto a pagar.