Governo vai lançar novo apoio à aquisição de painéis solares para famílias

O Governo português anunciou esta terça-feira que vai lançar um novo programa de apoio à aquisição de painéis solares fotovoltaicos para famílias, numa iniciativa que visa promover a transição energética, descarbonizar os lares e reduzir os custos com eletricidade.

Painéis Solares: Programa tem vindo a ser apelidado de E-lar solar

O novo incentivo, que tem vindo a ser apelidado informalmente de “E-lar solar”, foi apresentado pela ministra do Ambiente e da Energia durante uma audição na Comissão de Ambiente e Energia da Assembleia da República. O programa vai funcionar de forma semelhante ao atual E-Lar, com a emissão de vouchers que podem ser usados na aquisição de equipamentos de produção de energia renovável, neste caso painéis solares fotovoltaicos.

Ainda não foram divulgados todos os detalhes sobre valores dos apoios, datas de candidaturas e critérios de elegibilidade, mas o modelo de funcionamento será baseado na entrega de um vale de apoio que reduz o custo efetivo para as famílias.

Nas próximas semanas o Governo deverá revelar o regulamento detalhado do programa, incluindo o montante total de apoio disponível, os critérios de acesso, e a data de abertura das candidaturas. As famílias interessadas em painéis solares deverão acompanhar estes desenvolvimentos para poderem candidatar-se assim que o programa for oficialmente lançado.