Instalar apps Android fora da Play Store vai tornar-se ainda mais complicado
A principal diferença entre o Android e o iOS é que o primeiro sempre permitiu a instalação de aplicações fora da loja oficial. A Google tem imposto consistentemente barreiras aos utilizadores que desejam operar fora do sistema oficial, mas a nova abordagem está a revelar-se particularmente restritiva.
Cada vez mais difícil instalar apps no Android
O Android ainda é uma plataforma aberta mas com a novidade da Google sobre novas medidas para proteger os utilizadores dos perigos da instalação de aplicações à porta da loja oficial tudo fica em causa. A Google não está a eliminar a possibilidade de instalar apps a partir de um browser ou de uma loja de aplicações alternativa. No entanto, a partir de agosto, o processo tornar-se-á uma verdadeira corrida de obstáculos.
Para instalar uma aplicação de um programador não verificado, é necessário primeiro ativar o modo de programador. O Android pede então ao utilizador que confirme que não está a ser guiado por terceiros, um cenário comum nas tentativas de fraude em que as vítimas são frequentemente instruídas por telefone para desativar as medidas de segurança.
O sistema força então um reinício completo do smartphone para impedir qualquer tentativa de acesso remoto ou partilha de ecrã. Segue-se a medida mais drástica, uma espera obrigatória de 24 horas antes que qualquer outra ação possa ser tomada. A Google refere-se a isto como um "período de espera de proteção", concebido para evitar as situações de emergência artificiais criadas pelos burlões.
Google explica como vai ser no futuro
Após este período, o utilizador precisa ainda de comprovar a sua identidade através de biometria ou código de desbloqueio. Só após todos estes passos é que a instalação de aplicações não verificadas é permitida, seja por um período de sete dias ou permanentemente. No entanto, a Google está a tentar evitar excluir os pequenos programadores.
Em suma, haverá sempre uma forma de distribuir aplicações fora da Play Store, mas terá de provar a sua fiabilidade. A nível interno, a Google reconhece que o período de espera de 24 horas não serve apenas para combater as burlas, serve também para avaliar o que os utilizadores estão dispostos a aceitar. Seria certamente considerado um factor dissuasor, mas não necessariamente um impedimento definitivo.
Na verdade, estas profundas mudanças terão necessariamente impacto em todo um ecossistema que vivia à margem da Play Store, onde certamente prospera um verdadeiro pântano de burlões, mas também ofertas exclusivas e iniciativas originais.
Para a maioria dos utilizadores, até pode ser uma boa medida de segurança.
Para quem sabe o que faz, é tão restritivo que mais vale mudar de OS, por exemplo para Graphene.
Isso mais parece o processo de root nos Xiaomi, Poco, Redmi onde era preciso esperar 1 semana para poder fazer root.
É o fim dos apks.
https: //keepandroidopen.org/pt-BR/
Nunca foi fácil. Era preciso dar à unha, mas sim era relativamente fácil e agora com as novas boxes com Androids mais atualizados e novas medidas está mais difícil mas possível. No entanto quem tme aquelas boxes chinesas compradash há 5/10 anos que ainda malham e comem tudo e nunc apassou nada não se preocupem LOL
Não é nenhuma medida de segurança real, mas sim controlo disfarçado de segurança. Isto é mais uma forma de manter as pessoas sob controlo. Para além do mais esta não é a essência Linux. Se querem um sistema fechado que desenvolvam o seu próprio Kernel ou façam como a Apple e tenham um sistema fechado.
GrapheneOS é a melhor solução disponível de momento!
P.S.: Ainda não vi uma única notícia aqui (posso estar enganado) do atentado à liberdade que está a acontecer nos EUA e Brasil sobre a verificação da idade obrigatório na utilização dum sistema operativo. Nem da polémica das eleições no Debian Linux. Aliás, cada vez mais noto uma tendência woke neste website. Mas pronto, o Elon Musk é que é mau.
O Android perde a sua verdadeira real valia