Instalar apps Android fora da Play Store vai tornar-se ainda mais complicado

A principal diferença entre o Android e o iOS é que o primeiro sempre permitiu a instalação de aplicações fora da loja oficial. A Google tem imposto consistentemente barreiras aos utilizadores que desejam operar fora do sistema oficial, mas a nova abordagem está a revelar-se particularmente restritiva.

Cada vez mais difícil instalar apps no Android

O Android ainda é uma plataforma aberta mas com a novidade da Google sobre novas medidas para proteger os utilizadores dos perigos da instalação de aplicações à porta da loja oficial tudo fica em causa. A Google não está a eliminar a possibilidade de instalar apps a partir de um browser ou de uma loja de aplicações alternativa. No entanto, a partir de agosto, o processo tornar-se-á uma verdadeira corrida de obstáculos.

Para instalar uma aplicação de um programador não verificado, é necessário primeiro ativar o modo de programador. O Android pede então ao utilizador que confirme que não está a ser guiado por terceiros, um cenário comum nas tentativas de fraude em que as vítimas são frequentemente instruídas por telefone para desativar as medidas de segurança.

O sistema força então um reinício completo do smartphone para impedir qualquer tentativa de acesso remoto ou partilha de ecrã. Segue-se a medida mais drástica, uma espera obrigatória de 24 horas antes que qualquer outra ação possa ser tomada. A Google refere-se a isto como um "período de espera de proteção", concebido para evitar as situações de emergência artificiais criadas pelos burlões.

Google explica como vai ser no futuro

Após este período, o utilizador precisa ainda de comprovar a sua identidade através de biometria ou código de desbloqueio. Só após todos estes passos é que a instalação de aplicações não verificadas é permitida, seja por um período de sete dias ou permanentemente. No entanto, a Google está a tentar evitar excluir os pequenos programadores.

Em suma, haverá sempre uma forma de distribuir aplicações fora da Play Store, mas terá de provar a sua fiabilidade. A nível interno, a Google reconhece que o período de espera de 24 horas não serve apenas para combater as burlas, serve também para avaliar o que os utilizadores estão dispostos a aceitar. Seria certamente considerado um factor dissuasor, mas não necessariamente um impedimento definitivo.

Na verdade, estas profundas mudanças terão necessariamente impacto em todo um ecossistema que vivia à margem da Play Store, onde certamente prospera um verdadeiro pântano de burlões, mas também ofertas exclusivas e iniciativas originais.