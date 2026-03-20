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Instalar apps Android fora da Play Store vai tornar-se ainda mais complicado

· Android 6 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Miguel says:
    20 de Março de 2026 às 13:27

    Para a maioria dos utilizadores, até pode ser uma boa medida de segurança.
    Para quem sabe o que faz, é tão restritivo que mais vale mudar de OS, por exemplo para Graphene.

    Responder
  2. David Guerreiro says:
    20 de Março de 2026 às 13:50

    Isso mais parece o processo de root nos Xiaomi, Poco, Redmi onde era preciso esperar 1 semana para poder fazer root.

    Responder
  3. Andre says:
    20 de Março de 2026 às 14:33

    É o fim dos apks.
    https: //keepandroidopen.org/pt-BR/

    Responder
  4. sapaxoxita says:
    20 de Março de 2026 às 14:48

    Nunca foi fácil. Era preciso dar à unha, mas sim era relativamente fácil e agora com as novas boxes com Androids mais atualizados e novas medidas está mais difícil mas possível. No entanto quem tme aquelas boxes chinesas compradash há 5/10 anos que ainda malham e comem tudo e nunc apassou nada não se preocupem LOL

    Responder
  5. Hugo says:
    20 de Março de 2026 às 15:30

    Não é nenhuma medida de segurança real, mas sim controlo disfarçado de segurança. Isto é mais uma forma de manter as pessoas sob controlo. Para além do mais esta não é a essência Linux. Se querem um sistema fechado que desenvolvam o seu próprio Kernel ou façam como a Apple e tenham um sistema fechado.
    GrapheneOS é a melhor solução disponível de momento!

    P.S.: Ainda não vi uma única notícia aqui (posso estar enganado) do atentado à liberdade que está a acontecer nos EUA e Brasil sobre a verificação da idade obrigatório na utilização dum sistema operativo. Nem da polémica das eleições no Debian Linux. Aliás, cada vez mais noto uma tendência woke neste website. Mas pronto, o Elon Musk é que é mau.

    Responder
  6. xXXXX says:
    20 de Março de 2026 às 15:48

    O Android perde a sua verdadeira real valia

    Responder

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