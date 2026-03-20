Governo aprova novo desconto no ISP após subida dos combustíveis. Saiba quanto

O Governo português aprovou um novo desconto no Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP), de modo a fazer face à nova subida do preço dos combustíveis prevista para a próxima semana.

O Governo vai aplicar uma nova redução temporária e extraordinária das taxas unitárias do ISP ao gasóleo e à gasolina, depois de anunciados novos aumentos nos combustíveis.

A redução aplicada ao gasóleo será de 2,6 cêntimos por litro, ao passo que o desconto na gasolina será de 1,4 cêntimos por litro.

A esta redução do ISP, o Governo português lembra que acresce ainda a incidência do IVA, pelo que o "desconto real sentido pelos contribuintes" será de 3,2 cêntimos e 1,7 cêntimos, respetivamente.

Contas feitas, na próxima semana:

O gasóleo deverá aumentar 12,3 cêntimos por litro;

deverá aumentar 12,3 cêntimos por litro; A gasolina deverá aumentar 7,4 cêntimos por litro.

De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser.

Na quinta-feira, o Governo português aprovou uma série de medidas para proteger os consumidores em caso de crise energética e o ministro da Presidência garantiu que o Executivo vai continuar a acompanhar a evolução dos preços a nível global para decidir que medidas acionar para evitar o agravamento do custo de vida.

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