Governo aprova novo desconto no ISP após subida dos combustíveis. Saiba quanto
O Governo português aprovou um novo desconto no Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP), de modo a fazer face à nova subida do preço dos combustíveis prevista para a próxima semana.
O Governo vai aplicar uma nova redução temporária e extraordinária das taxas unitárias do ISP ao gasóleo e à gasolina, depois de anunciados novos aumentos nos combustíveis.
A redução aplicada ao gasóleo será de 2,6 cêntimos por litro, ao passo que o desconto na gasolina será de 1,4 cêntimos por litro.
A esta redução do ISP, o Governo português lembra que acresce ainda a incidência do IVA, pelo que o "desconto real sentido pelos contribuintes" será de 3,2 cêntimos e 1,7 cêntimos, respetivamente.
Contas feitas, na próxima semana:
- O gasóleo deverá aumentar 12,3 cêntimos por litro;
- A gasolina deverá aumentar 7,4 cêntimos por litro.
De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser.
Na quinta-feira, o Governo português aprovou uma série de medidas para proteger os consumidores em caso de crise energética e o ministro da Presidência garantiu que o Executivo vai continuar a acompanhar a evolução dos preços a nível global para decidir que medidas acionar para evitar o agravamento do custo de vida.
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E qual seria a solução? Aumentar as ajudas (despesa) e diminuir os impostos (receita)? Com isso não tardaria muito e estávamos com déficit novamente, com o nosso rate a baixar e os juros de novos empréstimos a subir.
Só mentes brilhantes por aqui.
Na Espanha baixa-se imposto forte e feio, em Portugal tenta resolver com migalhas, eu bem dizia que os cartazes do PSD deviam optar pelo slogan “Vota PSD o futuro vai ser Negro”
Explica lá em quanto vai ser a redução de impostos sobre os combustíveis em Espanha. Em Portuagal explico abaixo, sendo cento que os combustíveis tinham subido bastante mais em Espanha do que em Portugal.
Em Espanha vai ser o IVA de 21% para 10%.
Uma das melhores coisas que fiz na vida foi ir morar para Valença, trabalho e faço compras em Espanha, venho dormir a Portugal…
Isso, e ainda podes fazer contrabando – comprar em Portugal o que é mais barato, como os bifes, e vender em Espanha.
Ontem subia 20…
Sim, no post de ontem o gasóleo subia 20 … baixou para 12,3, Coisa pouca 🙂
Desconto para todos? quem tem dinheiro deve pagar.
Desde o 25 de Abril de 1974 tem sido uma vergonha. Veja-se o que se faz em Espanha. Em Portugal, fingem que resolvem o problema. Mas é só a fingir ! Estou farto de tanto fingimento dos nossos governantes. É uma verdadeira vergonha. Há portugueses a ir a Espanha encher o deposito !
Sim, porque antes do 25 de Abril, viver em Portugal era uma maravilha.
Uma fartura, como sempre…0-o
Deviam era colocar um tecto máximo para o valor do gasoleo, mais nada.
Atualizando o meu comentário desta manhã noutro post:
“Max 20 de Março de 2026 às 09:35
Tal como nas duas últimas semanas.
1) Sai a previsão sem aumento nos descontos no ISP: “Em Portugal Continental, o gasóleo deverá subir 16 cêntimos e a gasolina 9 cêntimos” . É aqui que estamos.
2) A seguir saem os valores da portaria que aumenta os descontos no ISP do gasóleo e da gasolina.
3) E a seguir saem as previsões já com os descontos.”
Atualizando o que escrevi a seguir nesse comentário, dado que já se conhece os valores 2) e 3) para a semana que se inicia em 23/03
– Na gasolina, aos 2,7 cêntimos de desconto na presente semana, somam-se os 1.4 cêntimos da próxima, o que dá 4,1 cêntimos. Como sobre o ISP incide IVA, o total na diminuição dos impostos (ISP+IVA) é 4,1 x 1,23 = 5,0 cêntimos. O ISP (sem taxa de carbono) baixa de € 0,47053 €/L para (falta o valor na nova portaria).
– No gasóleo ao atual desconto é 4,95 cêntimos soma-se 2,6 cêntimos para a próxima, o que dá 7,55 cêntimos, de que resulta o total na diminuição dos impostos (ISP+IVA) de 7,55 x 1,23 = 9,29 cêntimos. O ISP (sem taxa de carbono) atual baixa de 0,31163 €/L para (falta saber o valor da nova portaria).
P.S. O governo diz que é a poupança é de mais 1 cêntimo nos impostos (5,1 em vez de 5,0 na gasolina e 9,4 em vez de 9,3 no gasóleo, mas trata-se de arredondamentos.
A subida no gasóleo +12,3 cêntimos e da gasolina +7,4 cêntimos por litro sempre é menor que a prevista esta manhã, que referi em 1), sem aumento dos descontos no ISP (e bastante menos que num post de ontem onde o gasóleo subia 20 cêntimos).