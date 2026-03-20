PplWare Mobile

Governo aprova novo desconto no ISP após subida dos combustíveis. Saiba quanto

· Motores/Energia 17 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Yamahia says:
    20 de Março de 2026 às 13:07

    Gov de PT a fazer festinhas a grilos, como é hábito.

    Responder
  2. B@rão Vermelho says:
    20 de Março de 2026 às 13:13

    Na Espanha baixa-se imposto forte e feio, em Portugal tenta resolver com migalhas, eu bem dizia que os cartazes do PSD deviam optar pelo slogan “Vota PSD o futuro vai ser Negro”

    Responder
  3. Joe Doe says:
    20 de Março de 2026 às 13:31

    Uma das melhores coisas que fiz na vida foi ir morar para Valença, trabalho e faço compras em Espanha, venho dormir a Portugal…

    Responder
  4. há cada gajo says:
    20 de Março de 2026 às 13:38

    Ontem subia 20…

    Responder
  5. Gringo Bandido says:
    20 de Março de 2026 às 14:01

    Desconto para todos? quem tem dinheiro deve pagar.

    Responder
  6. José Maria Oliveira Simões says:
    20 de Março de 2026 às 14:02

    Desde o 25 de Abril de 1974 tem sido uma vergonha. Veja-se o que se faz em Espanha. Em Portugal, fingem que resolvem o problema. Mas é só a fingir ! Estou farto de tanto fingimento dos nossos governantes. É uma verdadeira vergonha. Há portugueses a ir a Espanha encher o deposito !

    Responder
  7. Lumia says:
    20 de Março de 2026 às 14:08

    Uma fartura, como sempre…0-o

    Responder
  8. PM says:
    20 de Março de 2026 às 14:15

    Deviam era colocar um tecto máximo para o valor do gasoleo, mais nada.

    Responder
  9. Max says:
    20 de Março de 2026 às 14:34

    Atualizando o meu comentário desta manhã noutro post:
    “Max 20 de Março de 2026 às 09:35
    Tal como nas duas últimas semanas.
    1) Sai a previsão sem aumento nos descontos no ISP: “Em Portugal Continental, o gasóleo deverá subir 16 cêntimos e a gasolina 9 cêntimos” . É aqui que estamos.
    2) A seguir saem os valores da portaria que aumenta os descontos no ISP do gasóleo e da gasolina.
    3) E a seguir saem as previsões já com os descontos.”
    Atualizando o que escrevi a seguir nesse comentário, dado que já se conhece os valores 2) e 3) para a semana que se inicia em 23/03
    – Na gasolina, aos 2,7 cêntimos de desconto na presente semana, somam-se os 1.4 cêntimos da próxima, o que dá 4,1 cêntimos. Como sobre o ISP incide IVA, o total na diminuição dos impostos (ISP+IVA) é 4,1 x 1,23 = 5,0 cêntimos. O ISP (sem taxa de carbono) baixa de € 0,47053 €/L para (falta o valor na nova portaria).
    – No gasóleo ao atual desconto é 4,95 cêntimos soma-se 2,6 cêntimos para a próxima, o que dá 7,55 cêntimos, de que resulta o total na diminuição dos impostos (ISP+IVA) de 7,55 x 1,23 = 9,29 cêntimos. O ISP (sem taxa de carbono) atual baixa de 0,31163 €/L para (falta saber o valor da nova portaria).
    P.S. O governo diz que é a poupança é de mais 1 cêntimo nos impostos (5,1 em vez de 5,0 na gasolina e 9,4 em vez de 9,3 no gasóleo, mas trata-se de arredondamentos.
    A subida no gasóleo +12,3 cêntimos e da gasolina +7,4 cêntimos por litro sempre é menor que a prevista esta manhã, que referi em 1), sem aumento dos descontos no ISP (e bastante menos que num post de ontem onde o gasóleo subia 20 cêntimos).

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube