Portugal: conheça as marcas que venderam mais carros em maio de 2025

O setor automóvel português encerrou o mês de maio com um balanço francamente positivo, consolidando uma trajetória de recuperação após um arranque de ano hesitante. Maio voltou a mostrar isso e apesar de ter a Peugeot no topo, há uma luta interessante entre a Renault e a Dacia pe,a segunda posição. Conheça as marcas que venderam mais carros em Portugal.

As marcas que venderam mais carros em maio

Segundo os dados mais recentes divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), foram matriculadas 27.043 unidades, entre veículos ligeiros e pesados, em maio deste ano. Este número representa um crescimento expressivo de 16,5% em comparação com o mesmo período de 2024. É um dinamismo que sucede ao aumento de 4,5% já verificado em abril.

Com este impulso, o total acumulado de janeiro a maio ascende a 116.656 veículos matriculados. Traduz-se numa variação positiva de 3,6% face aos primeiros cinco meses do ano anterior. Esta inversão de tendência sugere um renovado otimismo no mercado.

Quem domina nas vendas de carros em Portugal?

No que concerne ao desempenho individual das marcas, a Peugeot manteve a liderança em maio, com 2.470 unidades vendidas, correspondendo a um salto notável de 38,5% face a maio de 2024. A Dacia assegurou a segunda posição mensal, com 1.732 matrículas e um crescimento de 32,1%, enquanto a Mercedes-Benz completou o pódio com 1.702 unidades, um aumento de 13%. A Renault, apesar de um crescimento de 6,9% (1.533 unidades), ficou fora dos três primeiros em maio.

Contudo, a análise do acumulado do ano revela uma disputa intensa pelo segundo lugar. A Peugeot lidera confortavelmente com 10.896 unidades (+11,1%). A Renault, com 7.719 unidades, detém a segunda posição, mas a Dacia, sua congénere de grupo, segue a uma distância mínima, com 7.713 unidades. “A luta pela segunda posição está ao rubro ao aproximarmo-nos do fim do primeiro semestre”, uma observação que reflete a competitividade acirrada.

Espaço importante para as marcas chinesas

Destacam-se ainda em maio os crescimentos significativos da Kia (+47,3%, com 1.056 unidades) e da Citroën (+23,8%, com 1.295 unidades), que consolida o seu regresso ao Top 10. Em contrapartida, a BMW foi a única marca entre as dez mais vendidas a registar uma quebra no mês, com uma descida de 5,3%. Fora do Top 10, a DS impressionou com um aumento de 247,2%, e tanto a Jeep (+120%) como a FIAT (+104,5%) mais do que duplicaram as suas entregas.

No entanto, nem todas as marcas celebram. A Tesla registou uma acentuada de 64% em maio. Quebras significativas foram também sentidas pela Mazda (-33,9%), Smart (-30,9%), Honda (-28%) e Volvo (-18,5%).

Paralelamente, as marcas chinesas continuam a sua ascensão no mercado português. A BYD liderou este grupo em maio, com um crescimento de 331,6%, posicionando-se como a 17ª marca mais vendida no acumulado do ano (2.257 unidades). A MG também registou um aumento robusto de 158,2%. A recém-chegada XPeng, com 82 unidades matriculadas em maio, já soma 306 no ano, superando algumas marcas tradicionais.