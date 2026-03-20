Combustíveis: preços vão disparar na próxima semana. Gasóleo acima dos 2 euros!
Mais uma semana, mais uma previsão: a partir de segunda-feira, o preço dos combustíveis deverá subir consideravelmente, com o gasóleo a ultrapassar a barreira dos 2 € por litro.
Combustíveis disparam na próxima semana
O conflito no Médio Oriente está a ter um impacto significativo no dia a dia dos portugueses, com os combustíveis a refletirem-no de forma mais notória.
Assim, conforme esperado, considerando a conjuntura geopolítica, os preços vão aumentar na semana de 23 a 29 de março.
Em Portugal Continental, o gasóleo deverá subir 16 cêntimos e a gasolina nove cêntimos.
De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser. Ainda assim, com base na previsão, o preço médio por litro dos combustíveis deverá ser:
- Gasóleo 2,087 € (1,659 € a 1/2/2025)
- Gasolina 1,947 € (1,764 € a 1/2/2025)
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.
Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.
Governo deverá manter desconto "extraordinário" nos combustíveis
O primeiro-ministro tinha assegurado que o Governo introduziria um desconto "extraordinário", caso os combustíveis sofressem um aumento superior a 10 cêntimos por litro.
O Governo deve assim garantir um desconto extra e temporário do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) para o gasóleo (que deverá subir mais de 10 cêntimos), por forma a compensar o adicional da receita do IVA e devolvê-lo aos portugueses e empresas.
Leia também:
O gasóleo já está acima dos 2€ desde o início deste semana em muitos sítios.
o aditivado
Até o simples. É muito fácil achar postos com gasóleo simples acima de 2€.
O simples está agora, a 2,018, nas bombas da BP, à entrada de Lisboa.
Na galp está a 1,999. Na Repsol 1,963. Isto a 15 minutos de Lisboa.
Tal como nas duas últimas semanas.
1) Sai a previsão sem aumento nos descontos no ISP: “Em Portugal Continental, o gasóleo deverá subir 16 cêntimos e a gasolina 9 cêntimos” . É aqui que estamos.
2) A seguir saem os valores da portaria que aumenta os descontos no ISP do gasóleo e da gasolina.
3) E a seguir saem as previsões já com os descontos.
Os descontos em vigor na presente semana são:
– Na gasolina, 2,7 cêntimos. Como sobre o ISP incide IVA, o total na diminuição dos impostos (ISP+IVA) é 2,7 x 1,23 = 3,3 cêntimos. O ISP (sem taxa de carbono) atual passou a ser € 0,47053 €/L, vai baixar.
– No gasóleo o atual desconto é 4,95 cêntimos, de que resulta o total na diminuição dos impostos (ISP+IVA) de 4,95 x 1,23 = 6,1 cêntimos. O ISP (sem taxa de carbono) atual passou a ser de 0,31163 €/L, vai baixar.
Na BP, já esta a 2.08€, fui por na 4ª feira, com o desconto do Pingo Doce, agora vou atestar na bomba do Jumbo com aditivado, não sei a que preço, é coisa que não posso reparar, necessito de gasóleo para circular, depois lamento o preço mas isso são outros 500.
Se fizermos bem as contas talvez já compense mais ficar em casa de baixa do que ir de viatura pessoal trabalhar todos os dias, eu faço teletrabalho por motivos de saúde, mas como estão os preços vale a pena fazer contas. 🙂 🙂 🙂
Se não fosses tão agarrado nessa cabeça, já tinhas elétrico e não andavas stressado e a entrar em depressão para pedires baixa, aguenta!
Depende!
Um elétrico para quem não tem como carregar em casa não compensa face a um combustão, é esta a realidade. Carregar somente em postos públicos não é bom para a carteira, nem para a bateria se for constantemente em carregadores rápidos.
disparatado e até insultuoso … meu caro, o problema não está na cabeça das pessoas, mas nas suas carteiras, ou seja, não há dinheiro suficiente para pagar um crédito automóvel elevado
A carteira não é gerida pela cabeça ?
Para quem não pagar 600000 euros, por 20 painéis solares, potência mínima de 23kVa, em casa, o eléctrico pode ficar 45,5% mais caro, só nos carregamentos. E as operadoras já anunciam subidas de 400%, no preço do Kwh, para Maio… Em 100%, dos casos, mesmo com gasóleo a 2,36 euros, por litro, ficará mais barato, o fóssil que o eléctrico. A diferença podem ser 8000 euros, por ano!!!!
Faça bem as contas… 6000000000% dos perfis online, não referem os preços dos seguros, deixando escondido que, um eléctrico paga 260%, no mínimo dos mínimos, de seguro anual, na versão mínima (no contra todos os riscos, podem chegar aos 12500 euros anuais! para vários tipos de EV de 60000 euros, para cima, mesmo sem acidentes).
Não alimentem o Troll, é só mais um carente de atenção que vêm para a internet tentar arranjar vida social.
Se tenho um carro ainda em bom estado vou trocar para poupar uns trocos?
Tenho garagem e paneis solares em casa, não faz é sentido trocar de carro só porque sim, mas prontos isto é a forma de pensar de um adulto e não de um garoto.
De facto o melhor é ficar em casa porque assim é menos transito para aqueles que fazem 100km por €2…
Não era 700km por 2 euros (esquecendo os 4000 euros, do seguro e 600000 euros, das obras na casa de 965000 euros)? Foi isso que anunciou…
Quando precisar de argumentista para uma história de ficção eu falo consigo 🙂
Compra logo esse eléctrico! 🙂
Agradeçam ao maluco do Trump e Bibi…
Obrigado Trump e Benjamim Netanyahu por nós libertarem de mais um regime terrorista e protegerem o nosso estilo de vida ocidental repleto de liberdades, que muitos como este Guilherme, são mal agradecidos.
A culpa dos 2 euros não é do trump ou do bibi… Basta ver em Espanha quanto custam os combustíveis… Hipócrita do raio
Eu queria era ouvir os que dizem que o ideal é apostar no petróleo para sermos independentes…
O Motinhas deve estar quase a vir aí…
Ele deve estar a arranjar uma desculpa para o facto do Trump ter dado cabo (pelo menos na intenção) das normas EPA, assim já se começa a entender o porquê!!
A culpa continua a ser dos Elektros. Ao apostar na electricidade os combustiveis aumentam.
Já a semana passada reparei nisso. Vizinhos meus colocaram paineis + Bateria + Carregador VE. No dia seguinte o gasóleo estava mais caro.
Coincidencia? Penso que não e quanto mais apostarem em Elektros mais vai aumentar
Se forem honesto com vocês mesmo, sabem bem que os combustíveis só aumentom por dois motivos, por tudo e por nada. 🙂 🙂 🙂
Para mim ainda tenho outra prioridades neste momento, do que trocar de carro, nem faz grande sentido trocar um carro que para aquilo que necessito dele cumpre com tudo, mas se optar por abrir empresa para gerir um AL, vou logo comprar um VE.
E gastar 840000000% da energia produzida, em Portugal é que é a solução?
Olhe, você é 5000000% contra centrais nucleares… vai pagar 600 euros, por Kwh, para os espanhóis, montarem 27 novos reactores nucleares, para termos EV’s a 60000 euros, de preço base, com 130000 euros, para a gama média e 98000 euros, anuais, para a energia eléctrica, em casa, ou 95000 euros, de custo, usando carregadores externos?
É uma boa questão, quando 97,55% dos portugueses, apoiam a ideia de não termos centrais nucleares e 75% apoiam 100% EV, até 2035 com 500000 postos de carregamento, de 200kwh, espalhados pelo país. Depois, acordam para a realidade, quando lhes dizem que precisam pagar 50000 euros, para montarem novos postos de transformação e novos cabos, pois aquelas ruas, não foram preparadas para 18kVa, em 300 habitações, para carregarem os carros eléctricos ou 8,7 milhões de euros, para mudar toda a rede eléctrica, do prédio, para que as 40 garagens, possam aceder a 14kVa (que 99% dizem ser pouco), em cada lugar.
A solução é gastar 3 a 4x mais que isso em Petróleo.
Espanha foi o primeiro a dizer NÃO a Israel na questão da palestina, primeiro a dizer NÃO ao Big Daddy e hoje vemos que estava lado certo da História, e tem ajudado a combater esta crise com medidas correctas.
“- Espanha corta IVA para 10% nos combustíveis, gás e eletricidade”
Quando é que o nosso governo faz algo?
Claro que Espanha está do lado certo da História ao apoiar terroristas fofinhos.
Por cá corta no ISP. O AutoMonitor (Sapo) tem uma lista de países onde os combustíveis mais subiram – em valores acumulados por litro. Portugal não está mal (mas falta o efeito da próxima atualização, na 2ª Fª)
– Gasolina 95 — maiores aumentos na Europa
1º Áustria: +0,23€, 2º Dinamarca: +0,23€, 3º Espanha: +0,22€, … 13º Portugal: 0,14€/litro
– Gasóleo — maiores aumentos na Europa
1º Dinamarca: +0,41€, 2º Suécia: +0,41€, 3º Espanha: +0,40€, … 11º Portugal: + 0,27€/litro.
Por mim pode aumentar à vontade!!!! e apenas tenho carros a combustão!!!!