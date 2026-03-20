Combustíveis: preços vão disparar na próxima semana. Gasóleo acima dos 2 euros!

Mais uma semana, mais uma previsão: a partir de segunda-feira, o preço dos combustíveis deverá subir consideravelmente, com o gasóleo a ultrapassar a barreira dos 2 € por litro.

Combustíveis disparam na próxima semana

O conflito no Médio Oriente está a ter um impacto significativo no dia a dia dos portugueses, com os combustíveis a refletirem-no de forma mais notória.

Assim, conforme esperado, considerando a conjuntura geopolítica, os preços vão aumentar na semana de 23 a 29 de março.

Em Portugal Continental, o gasóleo deverá subir 16 cêntimos e a gasolina nove cêntimos.

De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser. Ainda assim, com base na previsão, o preço médio por litro dos combustíveis deverá ser:

Gasóleo 2,087 € (1,659 € a 1/2/2025)

2,087 € (1,659 € a 1/2/2025) Gasolina 1,947 € (1,764 € a 1/2/2025)

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.

Governo deverá manter desconto "extraordinário" nos combustíveis

O primeiro-ministro tinha assegurado que o Governo introduziria um desconto "extraordinário", caso os combustíveis sofressem um aumento superior a 10 cêntimos por litro.

O Governo deve assim garantir um desconto extra e temporário do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) para o gasóleo (que deverá subir mais de 10 cêntimos), por forma a compensar o adicional da receita do IVA e devolvê-lo aos portugueses e empresas.

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