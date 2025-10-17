Drone ajuda a espalhar sementes em serras queimadas pelos fogos, em Portugal

Após os incêndios que devastaram áreas do concelho de Ponte da Barca e consumiram importantes zonas do Parque Nacional da Peneda-Gerês, a Serra Amarela começa a dar sinais de esperança, com a ajuda da tecnologia: um drone parece estar a facilitar o trabalho.

O incêndio deste verão no Parque Nacional da Peneda-Gerês consumiu milhares de hectares, com prejuízos avultados em várias áreas e animais sem pasto.

Por forma a "acelerar a regeneração das áreas ardidas, proteger o solo e garantir alimento animal", o Município Ponte Da Barca está a conduzir uma ação de sementeira de pasto.

Após os incêndios que devastaram áreas do concelho e consumiram importantes zonas do Parque Nacional da Peneda-Gerês, a Serra Amarela começa a dar sinais de esperança, com a ajuda de um drone, conforme partilhado, nas redes sociais.

Na forma de um drone, a tecnologia está a facilitar o trabalho ao município, espalhando sementes pelas áreas devastadas pelos fogos.

Num compromisso com a natureza e o futuro do território, a iniciativa junta esforços de várias entidades, nomeadamente: