Drone ajuda a espalhar sementes em serras queimadas pelos fogos, em Portugal
Após os incêndios que devastaram áreas do concelho de Ponte da Barca e consumiram importantes zonas do Parque Nacional da Peneda-Gerês, a Serra Amarela começa a dar sinais de esperança, com a ajuda da tecnologia: um drone parece estar a facilitar o trabalho.
O incêndio deste verão no Parque Nacional da Peneda-Gerês consumiu milhares de hectares, com prejuízos avultados em várias áreas e animais sem pasto.
Por forma a "acelerar a regeneração das áreas ardidas, proteger o solo e garantir alimento animal", o Município Ponte Da Barca está a conduzir uma ação de sementeira de pasto.
Na forma de um drone, a tecnologia está a facilitar o trabalho ao município, espalhando sementes pelas áreas devastadas pelos fogos.
Num compromisso com a natureza e o futuro do território, a iniciativa junta esforços de várias entidades, nomeadamente:
- Autarquia barquense;
- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF);
- Comunidade Local dos Baldios da Freguesia de Britelo;
- Comunidade Local dos Baldios da Freguesia de Entre Ambos-os-Rios;
- Comunidade Local dos Baldios da Freguesia de Lindoso;
- Comunidade Local dos Baldios do Lugar de Cima e Lugar de Baixo (Germil);
- FORAL- Associação dos Proprietários do Monte da Ermida, Lourido e Froufe;
- Junta de Freguesia de Lindoso;
- Junta de Freguesia de Britelo;
- União de Freguesias de Entre Ambos-os-Rios, Ermida e Germil, CONFAGRI;
- CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal;
- NUTRIPRADO.