Prozis: compras superiores a 60€ ganham outro produto

A Prozis, conhecida por ser uma das principais lojas online de suplementos, nutrição e equipamentos desportivos, tem até hoje uma promoção que vai agradar aos fãs da marca. Para celebrar o Dia do Pai está a decorrer uma nova campanha. Aproveitem.

Só hoje, todas as compras que ultrapassem os 60€ garantem um produto extra, totalmente gratuito.

Esta é uma ótima oportunidade para quem já planeava reforçar o stock de suplementos, experimentar novos produtos ou mesmo iniciar uma rotina mais saudável sem gastar mais do que o previsto. A promoção aplica-se a todos os clientes, sendo válida enquanto durarem os stocks.

Para aproveitar, basta adicionar os produtos desejados ao carrinho e verificar se a compra supera os 60€. O produto extra será incluído automaticamente antes do pagamento.

Se estava à espera do momento certo para comprar na Prozis, este é definitivamente o momento ideal. Fique atento, pois estas promoções costumam ter duração limitada e a procura pode ser elevada.

Para usufruírem desta campanha, basta utilizarem o cupão PAI + PPLWARE