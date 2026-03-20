GNR lança alerta para o aumento de roubos de combustível

A Guarda Nacional Republicana (GNR) lançou alerta para o crescimento de roubos de combustível em Portugal, num contexto marcado pelo aumento dos preços da energia e pela pressão sobre o rendimento das famílias.

Apesar de os números globais apresentarem uma ligeira diminuição, 1.700 casos em 2025 face a 1.744 em 2024, menos 2,5%, há alterações significativas nos padrões destes crimes.

Curiosamente, o período com mais ocorrências não é a noite, mas sim a tarde, entre as 13h e as 18h, com 676 registos. Seguem-se a manhã (468) e a noite (406), sendo a madrugada o período com menos furtos.

Roubo de Combustível: mudanças nos alvos dos furtos

A redução global deve-se sobretudo a uma descida nos furtos em postos de abastecimento (menos 10%). Por outro lado, registou-se um aumento nos furtos em veículos (+16%) e em depósitos ou máquinas agrícolas e industriais (+11%), indicando que os criminosos estão a diversificar os seus métodos.

No mapa nacional, há diferenças bem claras: enquanto alguns distritos registam descidas, outros, como Guarda e Bragança, apresentam aumentos expressivos.

O número de suspeitos identificados também subiu, passando de 561 para 599, refletindo o crescimento dos furtos fora dos postos de combustível.

A GNR recomenda reforçar as medidas de segurança:

Utilizar sistemas de proteção nos depósitos;

Estacionar veículos em locais vigiados e bem iluminados;

Instalar sistemas de videovigilância;

Evitar deixar maquinaria ou veículos em locais isolados.

A autoridade sublinha ainda a importância da colaboração dos cidadãos na denúncia de situações suspeitas, reforçando que a prevenção continua a ser a melhor forma de combater este tipo de crime.