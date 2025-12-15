Robotáxi da Volkswagen avança na Europa e está em testes em Wolfsburg

A Volkswagen deu início à próxima fase de testes do seu robotáxi, colocando o veículo de pesquisa autónomo, o Gen.Urban, a circular no tráfego urbano real. Após intensas avaliações em ambientes controlados, o Gen.Urban está agora a operar numa rota de quase dez quilómetros, desenhada para replicar cenários de trânsito quotidiano, incluindo cruzamentos, rotundas e zonas de construção.

Robotáxi Gen.Urban em testes reais em Wolfsburg

O projeto de pesquisa, liderado pela Volkswagen Group Innovation, não se foca apenas no desempenho tecnológico do veículo. Tem como objetivo principal compreender a fundo a experiência do passageiro num veículo de condução autónoma, especialmente num concept sem o volante ou os pedais tradicionais.

A equipa multidisciplinar, que integra designers, especialistas em fatores humanos e engenheiros de software, está a recolher dados exaustivos sobre o comportamento e a interação dos utilizadores. O Dr. Nikolai Ardey, Chefe da Volkswagen Group Innovation, enfatizou a importância desta abordagem centrada no ser humano.

Comentou que a chave para uma experiência positiva do cliente é construir confiança. Isto será conseguido através de interação significativa, uma atmosfera descontraída e sistemas de assistência inteligentes que respondam precisamente às necessidades dos passageiros. Em última análise, a tecnologia deve ajustar-se às pessoas, e não o contrário.

Volkswagen quer compreender condução autónoma

O veículo foi concebido para oferecer uma experiência altamente personalizada. Os passageiros podem adaptar o interior digital, desde a temperatura à iluminação ambiente, e a Inteligência Artificial é utilizada para ajustar o amplo ecrã frontal a um tema individual.

A segurança é uma prioridade máxima. Embora o Gen.Urban circule de forma autónoma, um condutor de segurança treinado está sempre presente no lugar do passageiro, pronto para intervir a qualquer momento através de um painel de controlo especial com joystick.

A fase atual de testes deste robotáxi, planeada para durar várias semanas, envolve inicialmente colaboradores do Grupo Volkswagen como participantes. Os insights obtidos com o Gen.Urban irão informar futuros conceitos de experiência do utilizador e design de interiores em todas as marcas do Grupo, moldando a próxima geração de mobilidade autónoma.