PplWare Mobile

Luz de emergência substitui triângulo em Espanha a partir de 1 de janeiro

· Motores/Energia 8 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. David Guerreiro says:
    30 de Dezembro de 2025 às 17:11

    O help flash vai ser ótimo quando forem tentar usar e virem que a pilha rebentou lá dentro por falta de uso, ou descarregou devido ao calor do verão ou frio do inverno. Um dispositivo desses dentro de um carro que fica na rua, onde no verão apanha sol direto e frio no inverno, as pilhas/baterias num instante vão à vida.

    Responder
    • Max says:
      30 de Dezembro de 2025 às 17:36

      O triângulo é ótimo, andando para lá e para cá para o por e tirar sujeito a ser atropelado, e cair quando se estiver vento.

      Responder
    • LM says:
      30 de Dezembro de 2025 às 17:46

      Isto é mais para dar dinheiro às fabricas de amigos e o Estado ainda arrecada impostos.
      Este sistema para além dos inconvenientes que citou, ainda tem outro: durante o dia não se vê; ao contrário do triângulo e ainda outro: se o dono do veículo precisar de o abandonar, penso que no caso de roubo da luz de emergência a despesa será maior do que se fosse a do triângulo.

      Responder
    • Realista says:
      30 de Dezembro de 2025 às 18:44

      Podem colocar a pilha apenas quando o forem usar.
      Pessoalmente nunca deixo pilhas dentro de aparelhos que raramente uso. É uma questão de bom senso.

      Responder
  2. Max says:
    30 de Dezembro de 2025 às 17:14

    Em Portugal, quem quiser, embora não tenha valor legal, ou seja não substitua o triângulo (exceto para os carros matriculados em Espanha) pode-se por uma V-16 no tejadilho (ou na carga que tenha caído e ficou na via).
    Quem quiser comprar, há a dois preços:
    – mais cara: a versão homologada em Espanha, obrigatória para carros lá matriculados, a partir a 01/01/2026, com ligação por IoT à rede das autoridades de viação espanholas
    – mais barata: sem essa ligação (que cá não adianta nada).

    Responder
  3. Sérgio V. says:
    30 de Dezembro de 2025 às 17:48

    Isto é uma lei estúpida. Digam me quantas pessoas morreram em 10 anos ao colocar o triângulo.
    A maioria nem triângulo mete.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Confiaria num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube