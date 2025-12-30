Luz de emergência substitui triângulo em Espanha a partir de 1 de janeiro
Se costuma viajar de carro entre Portugal e Espanha, fique atento: a partir de 1 de janeiro de 2026, o triângulo de sinalização deixará de ser obrigatório em Espanha e passam a ser usada uma Luz de emergência. Será que os portugueses precisam também?
Triângulo de sinalização substituído por um Help Flash
O dispositivo luminoso V-16, conhecido com Help Flash, permite sinalizar avarias ou acidentes de forma segura e eficiente sem precisar de sair do veículo. Estes dispositivos emitem luz visível em 360°, são aprovados pela Direção-Geral de Trânsito espanhola (DGT) e estão ligados a sistemas de geolocalização em muitos modelos.
Mas o que isto significa para os condutores portugueses que viajam para Espanha? E para os espanhóis que vêm para Portugal?
Atualmente, tanto em Portugal como em Espanha, todos os condutores são obrigados a ter e a usar triângulos de pré-sinalização em caso de imobilização do veículo na estrada. No entanto, já a partir do próximo ano, a Espanha será o primeiro país europeu a substituir os clássicos triângulos pelo dispositivo V-16 luminoso e conectado como o Help Flash.
Segundo a Convenção de Viena sobre Tráfego Rodoviário, que regula a circulação internacional de veículos, os países visitados devem aceitar os dispositivos obrigatórios nos veículos matriculados noutros estados. Ou seja:
- Condutores espanhóis que viajem para Portugal: podem utilizar apenas o dispositivo V-16.
- Os condutores portugueses que viajem para Espanha: poderão cumprir a lei levando o triângulo.
A mudança tem um motivo simples: mais segurança. Atualmente, colocar os triângulos na estrada obriga o condutor a sair do carro e caminhar dezenas de metros pela berma ou pela própria via, o que representa um risco muito elevado, especialmente em autoestradas e vias de grande tráfego.
O help flash vai ser ótimo quando forem tentar usar e virem que a pilha rebentou lá dentro por falta de uso, ou descarregou devido ao calor do verão ou frio do inverno. Um dispositivo desses dentro de um carro que fica na rua, onde no verão apanha sol direto e frio no inverno, as pilhas/baterias num instante vão à vida.
O triângulo é ótimo, andando para lá e para cá para o por e tirar sujeito a ser atropelado, e cair quando se estiver vento.
Isto é mais para dar dinheiro às fabricas de amigos e o Estado ainda arrecada impostos.
Este sistema para além dos inconvenientes que citou, ainda tem outro: durante o dia não se vê; ao contrário do triângulo e ainda outro: se o dono do veículo precisar de o abandonar, penso que no caso de roubo da luz de emergência a despesa será maior do que se fosse a do triângulo.
Podem colocar a pilha apenas quando o forem usar.
Pessoalmente nunca deixo pilhas dentro de aparelhos que raramente uso. É uma questão de bom senso.
Em Portugal, quem quiser, embora não tenha valor legal, ou seja não substitua o triângulo (exceto para os carros matriculados em Espanha) pode-se por uma V-16 no tejadilho (ou na carga que tenha caído e ficou na via).
Quem quiser comprar, há a dois preços:
– mais cara: a versão homologada em Espanha, obrigatória para carros lá matriculados, a partir a 01/01/2026, com ligação por IoT à rede das autoridades de viação espanholas
– mais barata: sem essa ligação (que cá não adianta nada).
Isto é uma lei estúpida. Digam me quantas pessoas morreram em 10 anos ao colocar o triângulo.
A maioria nem triângulo mete.
Bem, pondo uma lâmpada no tejadilho, que é fácil, sempre avisa.
Porque são atropeladas enquanto o iam colocar!