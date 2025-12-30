Luz de emergência substitui triângulo em Espanha a partir de 1 de janeiro

Se costuma viajar de carro entre Portugal e Espanha, fique atento: a partir de 1 de janeiro de 2026, o triângulo de sinalização deixará de ser obrigatório em Espanha e passam a ser usada uma Luz de emergência. Será que os portugueses precisam também?

Triângulo de sinalização substituído por um Help Flash

O dispositivo luminoso V-16, conhecido com Help Flash, permite sinalizar avarias ou acidentes de forma segura e eficiente sem precisar de sair do veículo. Estes dispositivos emitem luz visível em 360°, são aprovados pela Direção-Geral de Trânsito espanhola (DGT) e estão ligados a sistemas de geolocalização em muitos modelos.

Mas o que isto significa para os condutores portugueses que viajam para Espanha? E para os espanhóis que vêm para Portugal?

Atualmente, tanto em Portugal como em Espanha, todos os condutores são obrigados a ter e a usar triângulos de pré-sinalização em caso de imobilização do veículo na estrada. No entanto, já a partir do próximo ano, a Espanha será o primeiro país europeu a substituir os clássicos triângulos pelo dispositivo V-16 luminoso e conectado como o Help Flash.

Segundo a Convenção de Viena sobre Tráfego Rodoviário, que regula a circulação internacional de veículos, os países visitados devem aceitar os dispositivos obrigatórios nos veículos matriculados noutros estados. Ou seja:

Condutores espanhóis que viajem para Portugal : podem utilizar apenas o dispositivo V-16.

: podem utilizar apenas o dispositivo V-16. Os condutores portugueses que viajem para Espanha: poderão cumprir a lei levando o triângulo.

A mudança tem um motivo simples: mais segurança. Atualmente, colocar os triângulos na estrada obriga o condutor a sair do carro e caminhar dezenas de metros pela berma ou pela própria via, o que representa um risco muito elevado, especialmente em autoestradas e vias de grande tráfego.