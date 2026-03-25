Tecnologia pioneira de condução autónoma do Nissan LEAF vence prémio de inovação

O projeto da Nissan de condução autónoma evolvAD venceu o Prémio Automóvel nos Collaborate to Innovate (C2i) Awards 2025 da revista The Engineer. Liderado por um consórcio que utiliza veículos elétricos Nissan LEAF equipados com tecnologia autónoma de ponta, o programa demonstrou um desempenho fiável em ambientes complexos urbanos e rurais.

A Nissan viu reconhecida a sua iniciativa pioneira de condução autónoma, a evolvAD, ao conquistar o Prémio Automóvel dos Collaborate to Innovate (C2i) Awards 2025 da revista The Engineer.

O prémio reconhece os esforços de engenharia da Nissan que estão a ajudar a expandir os limites do que é possível nas estradas atuais.

Entregue na Institution of Civil Engineers pelos patrocinadores do Advanced Propulsion Centre (APC), o prémio destaca as conquistas dos engenheiros do Nissan Technical Centre Europe (NTCE) e dos seus parceiros, à medida que enfrentam um dos maiores desafios da indústria: tornar os Veículos Autónomos e Conectados (CAVs) fiáveis, seguros e prontos para o uso diário.

Marca, também, um passo importante no reforço da cadeia de abastecimento do Reino Unido (onde a nova geração do Nissan LEAF é produzida), necessária para apoiar a futura implementação comercial destes veículos autónomos.

Ver um Nissan LEAF a conduzir- se sozinho tanto em condições urbanas como rurais foi um momento emocionante e de orgulho, que coroou este fantástico esforço de engenharia. Em nome de toda a equipa evolvAD da Nissan e dos nossos parceiros, é um privilégio receber este prémio e ser reconhecido pelos nossos pares do setor. Este projeto demonstra o poder da colaboração entre a indústria, o meio académico e o governo.

Disse Robert Bateman, gestor do projeto evolvAD e manager da equipa de Investigação e Engenharia Avançada da Nissan no NTCE, explicando que, "trabalhando em conjunto, o evolvAD não só promove a capacidade de condução autónoma da Nissan, como reforça a posição do Reino Unido como líder global na inovação de veículos conectados e autónomos".

Projeto evolvAD promove a visão global da Nissan

Com base no sucesso de projetos anteriores no Reino Unido - o HumanDrive e o ServCity -, o evolvAD promove a visão global da Nissan para um futuro de mobilidade mais seguro, mais limpo e mais inclusivo.

Realizado por um consórcio de cinco parceiros, com a Nissan como líder técnica, o evolvAD foi financiado conjuntamente pelo governo e pela indústria.

O fundo governamental de 100 milhões de libras (mais de 115 milhões de euros) para a Mobilidade Inteligente foi administrado pelo Centro para Veículos Autónomos e Conectados (CCAV) e executado pela Innovate UK.

Utilizando a segunda geração do Nissan LEAF, 100% elétrico e equipado com sistemas de condução autónoma de última geração, e com um condutor de segurança dentro do veículo, sem as mãos no volante e a observar o tráfego circundante, o projeto testou o desempenho tanto em zonas residenciais urbanas estreitas como em estradas rurais sinuosas a altas velocidades, com pouca ou nenhuma sinalização rodoviária.

Na sua essência, o evolvAD reúne conhecimentos especializados em engenharia automóvel, infraestruturas digitais, comunicações e segurança para desenvolver soluções que vão além de pistas de teste rigorosamente controladas.

Com foco na escalabilidade no mundo real e no reforço da capacidade do Reino Unido, o programa visa não só avançar na capacidade de condução autónoma, mas também dotar os fornecedores britânicos das ferramentas e orientação técnica necessárias para competir num panorama global em rápida evolução.

Os parceiros do consórcio incluem:

Nissan : parceiro principal e responsável pelo desenvolvimento dos veículos autónomos e conectados (CAV) que serão testados durante o projeto;

: parceiro principal e responsável pelo desenvolvimento dos veículos autónomos e conectados (CAV) que serão testados durante o projeto; Connected Places Catapult : aplicação de técnicas avançadas de aprendizagem automática para gerar mapas HD a partir de imagens aéreas;

: aplicação de técnicas avançadas de aprendizagem automática para gerar mapas HD a partir de imagens aéreas; Humanising Autonomy : fornecedor britânico com capacidade avançada de perceção e estimativa do comportamento de utentes vulneráveis da estrada (peões, ciclistas e motociclistas);

: fornecedor britânico com capacidade avançada de perceção e estimativa do comportamento de utentes vulneráveis da estrada (peões, ciclistas e motociclistas); SBD Automotive: cibersegurança a bordo e análise de segurança avançada;

Automotive: cibersegurança a bordo e análise de segurança avançada; TRL: desenvolvimento adicional de processos de validação de sistemas de veículos utilizando a infraestrutura do banco de ensaio Smart Mobility Living Lab (SMLL).

Este projeto foi desenvolvido com o Nissan LEAF da última geração que, entretanto, deu lugar ao já revelado Novo Nissan LEAF, disponível em Portugal brevemente.