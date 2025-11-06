Os catálogos dos carros, que antes eram uma porta de entrada para uma potencial compra ou novidade, deram lugar a websites interativos, cheios de imagens e conteúdos dinâmicos. Para os entusiastas, há um website que compila quase todos os catálogos já impressos de carros antigos e, também, recentes. Partindo de uma premissa de nostalgia, serve como uma verdadeira viagem pela história automóvel!

Durante décadas, os catálogos de automóveis foram a porta de entrada para o sonho de um carro novo. Cuidadosamente impressos, repletos de fotografias, gráficos e frases que prometiam inovação, conforto e estilo. Semelhante ao que vemos, hoje, na Internet, mas em papel e dinâmico à sua maneira.

Muitos condutores guardavam-nos, imaginando o som do motor ou aquele cheiro do interior de um carro novo, acabado de comprar.

Com a Internet, este ritual que muitos passaram para filhos e netos desapareceu e os catálogos impressos deram lugar a websites interativos, configuradores virtuais e vídeos em alta definição.

Ainda que ver fisicamente um modelo seja uma experiência que muitos não trocam, hoje em dia, é possível analisá-los com grande detalhe sem sair de casa: com apenas alguns cliques, podemos explorar cores, motorizações e equipamentos, e até ouvir e ver como se comportam na estrada. Tudo sem sair de casa.

O digital é, de facto, mais económico, mais rápido e facilmente atualizável.

Um verdadeiro tesouro do mundo automóvel

Para os saudosistas, aqueles entusiastas automóveis que sentem falta de explorar os novos modelos como se de um jornal se tratasse, temos o website ideal. Prometemos-lhe um verdadeiro tesouro, no título, e ei-lo.

O Auto Catalog Archive assume um papel quase museológico, prometendo uma verdadeira viagem pela história dos carros, conforme se lê no website.

Compilando uma herança visual e, também, cultural, o arquivo procura oferecer uma forma de reviver as novidades de antes e mostrar às novas gerações como as marcas as comunicavam.

O arquivo está separado por marca e, dentro de cada uma delas, é possível encontrar uma distribuição de modelos e respetivos anos, por país. Por exemplo, o catálogo do Citroën de dois cavalos para Portugal, em 1982, ou o do Renault 5 para Portugal, em 1987, conforme a galeria de imagens acima.

Do Renault 5 e 21 ao Peugeot 205, passando pelo Volkswagen Golf Mk1, muitos são os ícones que podem ser revisitados no arquivo online.

Se visitar o website, conte-nos: qual a descoberta mais nostálgica ou interessante que fez?