Autor: Ana Sofia Neto

  1. MACnista says:
    6 de Novembro de 2025 às 13:23

    Que ES-PEC-TÁ-CU-LO, é só o que posso dizer, obrigado pela partilha pplware!!! Mtos parabéns!!!!!

  2. Gringo Bandido says:
    6 de Novembro de 2025 às 13:40

    Sempre gostei das brochuras de carros especialmente os antigos americanos, vendiam um sonho.

  3. há cada gajo says:
    6 de Novembro de 2025 às 13:52

    Muito bom. Mas de facto não tem todos. Não tem versões em PT dos modelos que procurei.

    • guilherme says:
      6 de Novembro de 2025 às 14:25

      Tens que procurar por outros nomes no país de origem, existem modelos que tem nomes diferentes no país de origem, é fácil procura pelo ano e tenta ver 3 ou 4 modelos diferentes por exemplo.

      BD bastante completa, encontrei novos e antigos alguns tive que fazer isso procurar por outros nomes.

  4. Lumia says:
    6 de Novembro de 2025 às 14:21

    TOP

  5. Jorge says:
    6 de Novembro de 2025 às 15:01

    Que giro!
    Até encontrei o meu primeiro bólide .. Citroen AX 11TRE .. uma máquina ultra-leve .. sem travões 🙂

