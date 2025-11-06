PcComponentes lança a Black Friday “Ofertas em Loop”! Descontos até 60%

Até 1 de dezembro, a PcComponentes dá início à Black Friday “Ofertas em Loop”, um mês inteiro dedicado à tecnologia com grandes descontos e mega ofertas em categorias como informática, gaming, televisores, periféricos, componentes e portáteis.

Sob o mote “Tecnologia em loop”, a campanha apresenta ofertas flash por tempo limitado, Brand Days e dias temáticos, garantindo oportunidades únicas todos os dias até ao final de novembro.

A PcComponentes tem vindo a reforçar a sua presença e notoriedade no mercado português, impulsionada por crescimento contínuo, parcerias estratégicas e uma aposta clara em conteúdo local e proximidade com os consumidores.

Com entregas rápidas, segurança nas compras e devoluções alargadas até 15 de janeiro, a marca espanhola consolida o seu posicionamento como uma das principais referências no e-commerce tecnológico da Península Ibérica.

Durante todo o mês, os utilizadores poderão acompanhar as “Ofertas em Loop” através do site oficial e das redes sociais da PcComponentes, onde serão reveladas diariamente novas promoções e destaques exclusivos.

PcComponentes cumpre, ao pormenor, a Lei Ominbus

A Lei Omnibus (ou Diretiva Omnibus) é uma legislação europeia que entrou em vigor para reforçar os direitos dos consumidores e aumentar a transparência nas práticas comerciais, especialmente no comércio eletrónico. Em Portugal, esta diretiva foi transposta para o Decreto-Lei n.º 109-G/2021, de 10 de dezembro de 2021. Com a chegada das campanhas promocionais de outono e, em especial, da Black Friday, os consumidores são inundados por promessas de grandes descontos. No entanto, nem todas as promoções são o que parecem. A Lei Omnibus, em vigor desde 2022, veio precisamente reforçar a transparência dos preços e proteger o consumidor contra falsas reduções. Principais objetivos da Lei Omnibus Garantir mais transparência nas promoções e descontos.

Proteger os consumidores contra práticas comerciais enganosas.

Adaptar as regras de defesa do consumidor à realidade digital (plataformas online, avaliações, marketplaces, etc.). Principais medidas 1. Descontos e promoções As empresas são obrigadas a: Mostrar que o desconto é feito com base no preço mais baixo praticado nos 30 dias anteriores.

Evitar promoções falsas (ex.: subir o preço antes para depois simular uma grande redução). 2. Avaliações e opiniões online As plataformas que exibem avaliações de produtos devem indicar se e como verificam que as opiniões são reais (por exemplo, se o autor realmente comprou o produto).

3. Marketplaces e plataformas digitais Devem informar claramente: Quem é o vendedor real (empresa ou particular);

Se o contrato é regido pelas leis de defesa do consumidor;

O critério de ordenação dos produtos (relevância, preço, popularidade, etc.). 4. Multas mais pesadas As sanções por incumprimento foram agravadas, podendo chegar a 4% do volume de negócios anual ou 2 milhões de euros. Um exemplo: Uma loja online anuncia: “Desconto de 50%... agora a 49,99 €!” Com a Lei Omnibus, a loja deve comprovar que o preço mais baixo dos últimos 30 dias era 99,98 €, caso contrário, o desconto é enganoso e ilegal. De acordo com esta legislação, as lojas são obrigadas a indicar o menor preço praticado nos 30 dias anteriores à aplicação de um desconto. Ou seja, quando um produto é anunciado com 20% de desconto, esse cálculo deve ser feito sobre o preço mais baixo que o artigo teve no último mês e não sobre um valor inflacionado ou temporariamente aumentado antes da campanha. A PcComponentes é um exemplo de empresa que cumpre esta norma ao pormenor.

