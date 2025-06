“Novo” IRS: veja o impacto das novas taxas de IRS em 2025

O Governo anunciou a redução de mais de 500 milhões de euros no IRS que abrange todos os contribuintes até ao 8.º escalão, aliviando a carga fiscal a mais de 3 milhões de agregados. Veja aqui as simulações do Governo para as novas taxas de IRS em 2025.

O Governo publicou um conjunto de simulações para as novas taxas de IRS em 2025. Com a nova descida de IRS, um casal sem dependentes, em que cada titular aufere 2 mil euros brutos, poupa mais de 248 euros em 2025. Um casal com dois dependentes, em que cada recebe 2,5 mil euros brutos, poupa mais de 332 euros. Um pensionista com uma pensão de 1000 euros, vai pagar menos de 34 euros em 2025.

Veja as simulações do IRS do Governo

O IRS (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares) é um imposto que incide sobre os rendimentos das pessoas singulares residentes em Portugal, bem como sobre alguns rendimentos obtidos em Portugal por não residentes.