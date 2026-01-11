Vidros do carro sempre a embaciar? Truques para resolver

Se é daqueles que entra no carro e, em segundos, o para-brisas fica completamente embaçado, saiba que é algo comum. O problema é normal, sobretudo nos dias de frio, chuva ou quando entramos no carro com roupa molhada. Mas existem truques simples que podem pôr fim a este incómodo.

Dicas para quando o vidro começa a embaciar

A primeira dica é simples: use o ar condicionado e a função “defrost” ou “desembaciar” e direcione o ar para o para-brisas. Vidros limpos embaciam menos. Utilize um pano de microfibra e, se possível, produtos específicos anti-embaçantes. Pequenos gestos diários fazem grande diferença, especialmente em dias mais húmidos.

Sprays e toalhetes anti-embaçantes criam também uma película que impede a condensação. Aplicar regularmente é uma forma rápida e eficaz de manter a visibilidade perfeita, sem esforço.

Pode também colocar um saco de bicarbonato gel no carro para absorver a humidade.

Também pode experimentar passar rodelas de batata crua pelos vidros. O amido da batata ajuda a criar uma camada protetora que dificulta a formação de condensação.

Combinando limpeza, ventilação e anti-embaçantes, os vidros a embaciar deixam de ser um problema. Pequenos hábitos diários garantem maior segurança e conforto em qualquer viagem, mesmo nos dias mais frios.