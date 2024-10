Os vidros do seu veículo estão sempre a embaciar? Use batatas…

O embaciamento dos vidros do carro ocorre quando há uma diferença de temperatura entre o interior e o exterior do veículo, junto com humidade no ar. Veja estas dicas.

O outono/inverno é uma época em que o embaciamento dos vidros do carro é um problema comum. A condensação e a humidade resultantes dos dias de chuva ou frio podem dificultar a visibilidade e colocar em risco a segurança dos condutores.

Quando o ar quente e húmido do interior do carro entra em contrato com as superfícies frias dos vidros, a humidade no condensa-se e forma pequenas gotas de água, que criam o efeito de embaciamento.

Dicas da GNR para evitar que os vidros embaciem...

Para evitar este problema, a GNR deixa algumas dicas simples: