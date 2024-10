The Stone of Madness já tem data de lançamento oficial

The Stone of Madness, uma Tactical Stealth Adventire e que vos apresentámos aqui, já tem data de lançamento oficial, revelou a Tripwire Interactive.

Com desenvolvimento a cargo da equipa dos The Game Kitchen (responsável por Blasphemous e Blasphemous 2), The Stone of Madness é um jogo de estratégia que irá alegrar os fãs de jogos como Wasteland ou Commandos.

Trata-se de uma Tactical Stealth Adventure, ou seja, uma aventura com foco numa jogabilidade tática e furtiva e será lançado para Playstation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games). A data de lançamento agora anunciada aponta para dia 28 de janeiro do próximo ano.

A ação de The Stone of Madness decorre no século 18 em plenos Pirenéus (parte espanhola), num manicómio e prisão aí situado durante este período final da Inquisição.

E é neste manicómio jesuíta, gasto e embrutecido pelo tempo e pelo clima da altura, que vamos encontrar os personagens do jogo. Cinco pacientes/prisioneiros encontram-se aqui enclausurados por vários e misteriosos motivos.

Muitos dos relatos que sobreviveram ao tempo acerca deste tipo de instituições indicam terríveis maus tratos, agressões físicas, violência mental entre muitos outros maus tratos e neste manicómio em particular a história repete-se.

Como já podem estar a antecipar, o jogo aborda a tentativa de fuga destes 5 prisioneiros e... nós vamos ajudá-los!

Contudo, será difícil, pois além das dificuldades associadas a uma fuga destas, cada prisioneiro encontra-se no limiar da sanidade mental e o jogador terá de se preocupar também com isso. Cada um tem os seus traumas e medos com os quais o jogador terá de saber lidar para evitar que o caos se instale nas suas mentes.

Grande parte da jogabilidade assenta na exploração do mosteiro, adquirindo itens e ferramentas úteis para planear a fuga, como também nos providenciará conhecimento sobre as instalações e rotinas dos guardas.

The Stone of Madness apresenta uma jogabilidade diferenciada entre dia e noite, sendo que na noite os perigos serão maiores... mas também serão as recompensas.

Um jogo que irá agradar a todos os fãs de títulos de estratégia tática que envolva planeamento e ação mais furtiva.

The Sea of Madness será lançado para Playstation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games).