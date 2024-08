Carro mais vendido na Europa em 2024: Tesla perde relevância e Dacia domina o mercado

No ano passado, o Tesla Model Y tomou a Europa de assalto, tornando-se o automóvel mais vendido em todo o continente. Avançando para o primeiro semestre de 2024, o Model Y caiu na hierarquia, ficando atrás de uma série de veículos mais pequenos, como a Dacia, e que têm vendido de forma firme ano após ano.

Qual o carro mais vendido na Europa em 2024?

Os dados de vendas da União Europeia e do Reino Unido revelam que durante o período de janeiro a junho, o Dacia Sandero foi o veículo novo mais vendido, com 143.596 exemplares registados. O Sandero está há muito tempo entre os carros mais populares da Europa, em parte porque os preços são muito baixos face à concorrência, o que o torna extremamente acessível.

Na vice-liderança ficou o VW Golf. Conseguiu 126.993 unidades vendidas no primeiro semestre de 2024, posicionando-se à frente do Renault Clio, que está no terceiro lugar, com 114.623 unidades registadas. A seguir de perto o pequeno hatchback francês está o VW T-Roc, o SUV mais vendido na Europa, com 111.381 novos registos este ano.

O Peugeot 208 caiu na lista para o quinto lugar, apesar de ter conquistado a coroa das vendas em 2022, à frente do Dacia Sandero e do VW T-Roc. No primeiro semestre deste ano, foram registados 107.097 exemplares em toda a Europa.

Marca/Modelo Unidades 1. Dacia Sandero 143.596 2. VW Golf 126.993 3. Renault Clio 114.623 4. VW T-Roc 111.381 5. Peugeot 208 107.097 6. Skoda Octavia 102.945 7. Citroën C3 102.304 8. Tesla Model Y 101.181 9. Toyota Yaris Cross 99.694 10. Toyota Yaris 93.576

Posicionado atrás do 208 estava outro veículo do Grupo VW, o Skoda Octavia, que movimentou 102.945 unidades de janeiro a junho. Isto colocou-o logo à frente do Citroën C3 com 102.304 vendas, um número suficiente para garantir a 7.ª posição.

Tesla perde relevância e Dacia domina o mercado

Depois temos o Tesla Model Y em oitavo lugar, algo que não se esperava. Este ano foram registados 101.181 novos Model Y na Europa e no Reino Unido. Embora tenha diminuído relativamente ao ano passado, continua a ser o EV mais vendido no mercado, com resultados de vendas impressionantes, considerando que é muito mais caro do que outros veículos da lista.

Posicionado atrás do Model Y da Tesla estava o Toyota Yaris Cross com 99.694 novos registos. Posiciona-se logo à frente do Toyota Yaris hatchback, ambos modelos próximos, que registou vendas acumuladas de 93.576 unidades.

É este o cenário que encontramos agora na Europa, com a Tesla e o Model Y a perder destaque e com a Dacia a recuperar terreno com o seu Sandero.