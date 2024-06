Uber vai pagar aos proprietários de carros para mudarem para outros meios de transporte

A Uber vai pagar cerca de 930 euros em créditos a alguns proprietários, nos Estados Unidos e no Canadá, que abandonem os seus carros durante cinco semanas, para utilizarem outros meios de transporte público.

No sentido de ajudar a reduzir as emissões, a Uber anunciou, hoje, que vai pagar 1000 dólares (cerca de 930 euros à taxa de câmbio atual) em créditos a alguns utilizadores nos Estados Unidos e no Canadá que abandonem os seus carros durante cinco semanas, em prol de serviços de transporte públicos e outros.

Conforme recordado pela Reuters, a Uber tem lutado pela redução das emissões da sua frota, desde há vários anos. De um desses esforços consta a adoção de veículos elétricos, ação para a qual prometeu 800 milhões de dólares, de modo a apoiar os seus motoristas parceiros na mudança total até 2040.

Para isso, segundo vimos aqui, estabeleceu uma parceria com a empresa de aluguer de automóveis Hertz, no sentido de disponibilizar carros da Tesla como opção de aluguer aos seus condutores, nos Estados Unidos e na Europa. Não é claro, contudo, quanto da sua frota total inclui, de facto, carros elétricos.

Agora, no âmbito da iniciativa "One Less Car", a Uber selecionará até 175 proprietários de automóveis em Los Angeles, Chicago, Washington D.C., Miami, São Francisco, Toronto e Vancouver, com base em determinadas condições de elegibilidade, para um programa inovador de cinco semanas.

Com início a 22 de julho, esta iniciativa da Uber oferecerá aos selecionados 500 dólares em créditos resgatáveis na aplicação Uber, um vale de 200 dólares para aluguer de automóveis ou serviços de partilha de automóveis e 300 dólares para utilização em meios de transporte alternativos, como os transportes públicos.

Iniciativa semelhante da Uber foi um sucesso na Austrália

No ano passado, uma iniciativa semelhante da Uber, na Austrália, mostrou que os utilizadores passaram a andar a pé e de bicicleta, bem como a partilhar boleias, após abandonarem os seus automóveis.

De facto, segundo a Uber, citada pela Reuters, os EUA têm 233 milhões de veículos particulares, dos quais cerca de 80 milhões circulam, em média, menos de 16 quilómetros por dia.