Samsung inventou um cartão de crédito com Bluetooth. Será que faz sentido?

Com a chegada de dispositivos localizadores, como os AirTags, SmartTags, Moto Tag, entre outros, a realidade de termos sempre os nossos objetos debaixo de olho ganhou uma nova perspetiva. Como tal, perder um cartão de crédito/débito, poderá ser coisa do passado, pelo menos é assim que a Samsung estará a ver o futuro.

Cartão bancário IoT

A perda de cartões de crédito/débito não deveria ser "infelicidade trivial". Contudo, é mais do que provável que já lhe tenha acontecido ou que conheça alguém que já tenha sido uma vítima desse acaso. A solução para evitar que isso aconteça é muito mais fácil do que se pensa: adicionar um chip Bluetooth ao próprio cartão.

A Samsung Electronics apresentou na Coreia o que designa por cartão de crédito IoT. Tal como o nome sugere, o cartão está ligado à rede SmartThings Find da Samsung, pelo que funciona como qualquer outro dispositivo inteligente localizável.

A Samsung Electronics, a KB Kookmin Card e a American Express assinaram um acordo em setembro do ano passado para lançar cartões com Bluetooth Low Energy. O objetivo da implementação deste pequeno chip é claro, ser capaz de rastrear o cartão através da própria rede da Samsung.

Assim, é possível verificar a localização em tempo real do cartão, bem como verificar onde e quando foi desligado do nosso telemóvel. A título de curiosidade, podemos também procurar o nosso telemóvel a partir do cartão, premindo um botão na parte inferior do cartão. Será necessário, obviamente, que ambos os dispositivos estejam ao alcance do Bluetooth.

Mas... tem um pequeno "grande" problema!

Sim, como diz o adágio popular, «não há bela sem senão». Pois aqui o problema é que este cartão tem uma duração de bateria de "aproximadamente" 30 dias por carregamento. Carrega-se sem fios, mas obriga-nos a vigiar mensalmente se tem ou não bateria.

Os primeiros cartões serão lançados na Coreia, com planos de expansão gradual da tecnologia. Não se sabe, no entanto, quando sairão do seu país de origem.