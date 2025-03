A Samsung quer expandir os dobráveis? Há uma consola que explora este conceito

A Samsung é uma das empresas de tecnologia que mais tem impulsionado o mercado dos dobráveis. A marca parece agora a querer alargar este campo e apresentou um conceito que pode ser vencedor: uma consola de jogos que usa um ecrã dobrável.

No MWC 2025, a Samsung Display apresentou um conceito de consola semelhante ao que podemos ter numa Switch, mas que vai um pouco mais além. Apresenta-se com um ecrã dobrável. Esta pode ser a forma de elevar ainda mais a sua qualidade e tornar-se ainda mais portátil.

Na verdade, e no que foi possível ver, esta nova consola parece mais um smartphone dobrável da marca com alguns extras. Tem presente a conhecida dobradiça e um ecrã bastante largo, com joysticks e botões. Estes podem impedir que feche, mas ainda assim a ideia parece boa.

Curiosamente, e para ser ainda mais próxima de uma consola de jogos, há diferenças bem visíveis face ao Galaxy Z Fold 6. Temos um rácio diferente, provavelmente 16:9, o que oferece um ecrã mais largo e pronto para ser usado com os jogos de qualquer estúdio.

Este conceito poderá passar para a prática e para o mercado e oferecer concorrência séria às consolas portáteis que conhecemos. Oferece uma portabilidade maior e assim uma forma mais simples de transportar.

A tornar-se realidade, garantiria também uma espessura muito menor, que temos já presente nos smartphones dobráveis. Isso não implicará perda de capacidades, já que as vemos nos dobráveis da marca. A bateria poderá também ser elevada, visto que está dentro das várias partes dos elementos dobráveis.

É ainda uma ideia e um conceito diferente, mas certamente que a Samsung mostra que esta poderá ser uma ideia vencedora. Poderá até ser aproveitada por uma qualquer marca a que a Samsung venda os seus ecrãs e que assim eleve a qualidade das consolas, uma ideia cada vez mais usada e apreciada pelos verdadeiros gamers.