Sony WF-C710N: earbuds com ANC que surpreendem pela qualidade e pelo preço

A qualidade dos produtos de som da Sony é bem conhecida. Com propostas em várias gamas, a marca consegue cativar todos os amantes de música. Os Sony WF-C710N garantem um bom cancelamento de ruído, uma boa autonomia e uma qualidade sonora sólida. Vamos conhecer estes earbuds que oferecem tudo isto por 120 euros.

A Sony continua a reforçar a sua presença no segmento de auriculares com cancelamento de ruído acessíveis, e os WF-C710N são prova disso.

Com um design compacto, funcionalidades inteligentes e uma boa qualidade sonora, estes earbuds surgem como sucessores diretos dos WF-C700N, melhorando vários pontos-chave, sem fazer disparar o preço.

Design e conforto gerais

Os WF-C710N mantêm um formato discreto e sem hastes, com cerca de 5 gramas por auricular, garantindo um encaixe confortável mesmo após horas de uso.

A nova versão “Glass Blue” destaca-se com um acabamento translúcido que confere personalidade ao produto. Junta-se às restantes cores, mais tradicionais, como preto, branco e rosa.

Os controlos passaram a ser táteis e mais intuitivos, graças a uma superfície ligeiramente côncava, que evita toques acidentais e facilita a navegação entre faixas ou chamadas. São ainda resistentes a salpicos (certificação IPX4), o que os torna adequados para treinos ou utilização em dias de chuva.

Elevada qualidade de som

A qualidade sonora mantém-se fiel ao que se espera da Sony nesta gama. Os drivers de 5 mm, combinados com a tecnologia DSEE, garantem um som equilibrado, com graves firmes e agudos suaves.

Quem quiser ir mais longe pode personalizar a equalização através da app “Sony Headphones Connect”, que agora inclui a função “Find My Equaliser”, capaz de avaliar e recomendar o perfil ideal para cada utilizador.

Bom cancelamento de ruído

Com dois microfones por auricular e tecnologia de cancelamento baseada em IA, os WF-C710N conseguem atenuar eficazmente ruídos de fundo, como motores ou multidões.

O modo ambiente é altamente personalizável, com 20 níveis de ajuste e funcionalidades úteis como o “Voice Passthrough” ou “Quick Attention”, permitindo manter a perceção do que nos rodeia sem remover os auriculares.

Chamadas e conectividade

A captação de voz foi melhorada com um sistema que recorre à aprendizagem automática para isolar a fala do ruído envolvente. As chamadas são claras, mesmo em ambientes movimentados.

Os sensores de uso pausam a música automaticamente quando se retiram os auriculares, tornando a experiência mais prática. Este comportamento pode ser ajustado e configurado ao gosto do utilizador.

A ligação Bluetooth 5.3 é estável e permite emparelhar dois dispositivos em simultâneo. No entanto, foram detetadas algumas situações de falhas de conectividade com o PC, o que poderá ser uma limitação para quem pretende usá-los em cenários mais versáteis. No geral, este modo funcionou como esperado.

Autonomia alargada

A bateria é outro dos pontos fortes. Com ANC ativo, é possível obter cerca de 8,5 horas de reprodução, que podem chegar às 12 horas com o cancelamento de ruído desligado.

Incluindo a caixa, a autonomia total pode ultrapassar as 30 horas. Uma carga rápida de apenas 5 minutos permite mais uma hora de utilização, útil em situações de pressa.

Sony WF-C710N: conclusão

Os Sony WF-C710N são uma excelente proposta para quem procura auriculares com ANC de qualidade, som equilibrado, boa autonomia e um conjunto de funcionalidades práticas. Tudo isto é conseguido por um preço próximo dos 120 euros.

Embora faltem algumas características avançadas, como suporte para codecs de alta resolução ou carregamento sem fios, o equilíbrio entre desempenho e preço torna-os uma excelente opção dentro desta gama de preço.

Sony WF-C710N

Sony WF-C710N: galeria de imagens