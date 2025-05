HUAWEI Watch Fit 4 Pro: o smartwatch que cresceu para se tornar ainda melhor

Os smartwatches da Huawei têm ganhado novas capacidades e novas formas muitos interessantes. A cada novo lançamento fica clara a aposta da marca neste campo e no que pode dar aos utilizadores. Isso acontece agora com o Watch Fit 4 Pro, que recebe agora uma atualização de peso e que o coloca num patamar muito mais elevado.

Uma estética renovada para ainda melhor

Falar de smartwatches da Huawei é olhar às linhas clássicas e a dispositivos que assentam no pulso de forma quase perfeita. A sua linha redonda tem cativado e é ainda uma referência no mercado. Ainda assim, a linha Fit tem conseguido manter um interesse grande e agora recebe uma novidade de peso e que vai trazer problemas para as escolhas dos consumidores.

Sempre nos habituámos a ver a linha Watch Fit como uma de entrada, ainda que recheada de funcionalidades e de capacidades. São smartwatches preparados para tudo, ainda que mais discretos. Isso acaba agora com o HUAWEI Watch Fit 4 Pro, que dá um salto que o coloca ao nível do que de melhor a marca tem e que vai trazer problemas à concorrência.

Com um ar mais robusto, dá uma imagem mais agressiva e mais próxima do que se pode esperar de um smartwatch todo o terreno. Não exageraram nas linhas, mas parece maior e mais destacado no pulso. A forma básica, quadrada, está lá, mas nota-se de imediato o cunho Pro que recebeu.

Também se destaca o corpo deste relógio, com a sua coroa maior e que controla todas as opções. Há ainda um botão abaixo, que serve também para a recolha de dados para o ECG. Tudo isto, está envolto numa caixa de aparência robusta, onde estes 2 elementos têm destaque grande.

Toda esta nova dimensão não se reflete na realidade, ao ser um equipamento que mal se sente no pulso, com apenas 30,4 gramas. Além disso, o vidro safira garante a resistência necessária ao ecrã de 1,82 polegadas e com 3000 nits de brilho máximo. A qualidade é realçada depois no corpo de liga de alumínio e a moldura em titânio que garantem uma resistência extra.

Para complementar ainda o elemento estético, temos braceletes adaptadas a cada estilo, com diferentes materiais. Verde, azul e preto são as cores, e depois cada caixa ajusta-se com cores próprias, combinando de forma perfeita e muito atrativa.

HUAWEI Watch Fit 4 Pro quer monitorizar saúde

No que toca a funcionalidades de saúde, outro elemento onde os smartwatches são procurados e onde o HUAWEI Watch Fit 4 Pro dá cartas, há muito para descobrir. A marca volta a puxar dos galões Pro e oferece agora a monitorização precisa de desportos como golfe, mergulho e até corrida em trilhos.

Outra novidade é a capacidade do GPS de manter os trilhos percorridos e permitir um regresso o mais direto possível. Esta capacidade agora até em ambientes aquáticos pode ser usada, tornado-o totalmente universal neste campo.

Algo que o HUAWEI Watch Fit 4 Pro recebe e que se destaca é a capacidade de fazer ECG. Com apenas 30 segundos de recolha de dados no botão lateral é possível fazer medições que depois são analisadas e permitem detetar problemas e criar um histórico importante.

Quanto ao resto dos sensores, estão no campo do que a Huawei nos habituou. É um leque variado e que tem uma precisão grande, mantendo a informação recolhida sempre disponível de forma acessível. Isso é visível na interface do smartwatch da marca.

Na parte do desporto, este smartwatch tem presente muitas possibilidades e dificilmente não será encontrado o que se procura. Sendo personalizável, dá ao utilizador a possibilidade de criar os seus planos de treino ou, simplesmente, ter o seu desporto favorito acessível num botão.

Assim, e com todas estas capacidades, o HUAWEI Watch Fit 4 Pro está adaptado para qualquer momento. Mesmo nos momentos mais exigentes e de maior isolamento, os utilizadores podem contar com a sua ajuda para dar informação sobre o corpo e até sobre as melhores rotas ou formas de aperfeiçoar movimentos e ações.

Sensores para todos gostos neste smartwatch

Claro que todas as funcionalidades que nos habituámos a ter nos restantes modelos podem ser encontradas. Falamos, por exemplo, de atender chamadas no relógio, de respostas rápidas a mensagem, de notas de voz ou a captura de imagens do próprio relógio.

No campo da vida útil diária deste smartwatch, a bateria nunca será um problema. A Huawei garante no seu relógio uma utilização que poderá durar até 10 dias no máximo, até 7 dias com uma utilização típica ou até 4 dias com AOD ativado. Ao mesmo tempo, é garantido, em apenas 60 minutos, um carregamento até à capacidade máxima da bateria.

Algo que não muda, e ainda bem, é a possibilidade de usar um smartwatch da Huawei em qualquer sistema operativo móvel. Tanto o Android como o iOS estão garantidos, com a app Health a dar toda a informação ao utilizador e permitir mudar a face do relógio ou alterar todos os seus parâmetros.

Quem conhece a linha Watch Fit da Huawei certamente que notará uma diferença abismal com o que o HUAWEI Watch Fit 4 Pro oferece aos utilizadores. Não se limitou a receber mais um adjetivo, o Pro, mas vem renovado e recheado de novidades. Uma imagem com novo estilo e muito mais apelativa. Como dissemos antes, está melhor e mais robusto.

A Huawei voltou a acertar em cheio, criando aqui um novo mercado com esta proposta. Elevou os seus smartwatches para um novo patamar e vão certamente dar luta a modelos que estão normalmente bem mais acima. Assim, oferece o melhor a um preço justo e com muitos argumentos - alguns difíceis de bater.

O HUAWEI Watch Fit 4 Pro tem um custo de 279,00 € e está já disponível na loja online da Huawei. A marca tem disponíveis 3 cores (verde, preto e azul) com todos os elementos a ajustarem-se a estas cores e ao seu estilo.

É hora de conhecer o este smartwatch e perceber porque todos o querem ter no pulso no dia a dia.

HUAWEI Watch Fit 4 Pro

HUAWEI Watch Fit 4 Pro: galeria de imagens