Websites dizem que integração da IA nas pesquisas está a “matá-los”. Google nega!

· Inteligência Artificial 3 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Rui Pacheco says:
    7 de Agosto de 2025 às 14:15

    Esta e isso é nitido, faço uma pesquisa e a IA responde ao que quero, que necessidade tenho eu de ir ao website se o que a IA apresentar-me é suficiente??

    Evidentemente que esta. Fazer-se de tontos é o que estão a fazer isso sim.

  2. sapoide says:
    7 de Agosto de 2025 às 14:27

    Claro, um gajo faz uma pergunta e a IA responde e evita de irmos a 7/8 sites porque ela própria vai.

    O problema para os sites é que perdem 8375375 milhões de visitas diárias e lá se vai a avalancagem que tinham e da qual vivem por asism dizer. É o tal efeito “blockbuster”. Encostam-se à bananeira e não evoluem e depois esperam que um governo qualquer lhes dê um subsidio LOL

  3. Manuel da Rocha says:
    7 de Agosto de 2025 às 14:44

    Claro que tira.
    Se faço, uma busca de informação, para algo, o script apresenta, o resumo de 5000000000 sites, numa lista de 10 linhas. Para que vou visitar 5 sites, para recolher, essa mesma informação?

