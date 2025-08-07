Sistemas In-Vehicle Infotainment permitem investigar crimes

Os veículos modernos são cada vez mais considerados verdadeiros computadores sobre rodas, devido à grande complexidade dos sistemas digitais integrados. Entre estes, destacam-se os sistemas In-Vehicle Infotainment (IVI), responsáveis não apenas pela gestão do entretenimento dos condutores e passageiros, mas também pela conetividade, navegação GPS e comunicações. Devido à sua importância, a análise forense destes sistemas IVI está a tornar-se essencial em investigações criminais e acidentes rodoviários.

Análise forense digital em sistemas In-Vehicle Infotainment enfrenta alguns desafios

Os sistemas IVI têm uma vasta gama de funcionalidades, desde a reprodução de música, rádio, vídeo e navegação GPS, até à integração com smartphones através de plataformas como Apple CarPlay e Android Auto.

Estas plataformas permitem espelhar aplicações dos smartphones diretamente no ecrã dos sistemas IVI, facilitando a condução e garantindo entretenimento e comunicação sem a utilização direta do smartphone. No entanto, durante esta integração, uma grande quantidade de dados pessoais é transferida do smartphone para os sistemas IVI.

Esses dados incluem históricos de chamadas, histórico da web, mensagens de texto, contactos, listas de dispositivos Bluetooth emparelhados, informações GPS, rotas, trackpoints, pontos de interesse e histórico de navegação GPS.

Os sistemas IVI guardam identificadores únicos dos dispositivos móveis, como o International Mobile Equipment Identity (IMEI) e o International Mobile Subscriber Identity (IMSI). Estes elementos podem ser extremamente úteis em investigações criminais, permitindo reconstruir eventos, verificar álibis ou determinar responsabilidades em acidentes de viação.

Embora seja uma área emergente, a análise forense digital em sistemas IVI enfrenta alguns desafios, sobretudo devido à falta de padronização e à variedade de sistemas operativos e formatos de armazenamento utilizados pelas diferentes marcas de veículos.

Geralmente, os dados são armazenados em discos rígidos internos, cartões SD ou memória flash. A aquisição desses dados requer procedimentos rigorosos para preservar a integridade das provas, desde a desmontagem cuidadosa do painel do veículo até à extração e cópia forense dos dados armazenados.

No que diz respeito às ferramentas disponíveis, uma das mais reconhecidas no mercado é a solução da Berla, designada por Berla iVe. Esta ferramenta permite realizar uma aquisição e análise abrangentes dos sistemas IVI, ajudando os investigadores a obter dados cruciais de forma eficaz e organizada.

A importância da análise forense aos sistemas IVI não pode ser subestimada, dada a sua capacidade para revelar detalhes críticos em investigações. Estudos recentes demonstraram que sistemas mais modernos, como os modelos mais recentes utilizados por várias marcas, têm potencial para armazenar quantidades substanciais de dados relevantes, tornando-se cada vez mais uma fonte indispensável de provas digitais.

A contínua evolução tecnológica e a crescente conetividade dos veículos garantem que a relevância desta área continuará a aumentar, tornando-se fundamental não só para investigadores, mas também para empresas e utilizadores que valorizam a proteção dos seus dados pessoais e privacidade.

Artigo escrito para o Pplware por Ricardo Marques