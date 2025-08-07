Instagram tem novidades: utilizadores podem republicar reels ou publicações públicas

O Instagram começou a disponibilizar, oficialmente, um novo recurso que permite aos utilizadores republicar conteúdos públicos. Entenda em que consiste o novo ícone, que aparece abaixo das publicações no seu feed.

Em testes há largos meses, a funcionalidade que permite republicar conteúdos começou a ser disponibilizada, oficialmente, para os utilizadores do Android e iOS.

Através da republicação de conteúdos públicos, o Instagram permite que os utilizadores façam partilhas de reels e publicações que já apreciam, em vez de os obrigar a criar algo novo. Desta forma, a rede social procura facilitar a ligação entre amigos.

Além disso, visa permitir que criadores pequenos e emergentes cheguem a mais pessoas. Se alguém republicar um reel ou publicação, ela poderá ser recomendada a um conjunto totalmente novo de pessoas, incluindo as que não seguem a conta original.

Novo ícone para republicar no Instagram

Com a chegada da nova funcionalidade, os utilizadores encontrarão um novo ícone, abaixo das publicações - .

Clicando nesse ícone, os utilizadores podem adicionar uma mensagem curta sobre a republicação, utilizando o balão de conversação, que assegura uma forma rápida de comentar e reagir.

O conteúdo repartilhado aparecerá numa secção dedicada no perfil do utilizador, ao lado das suas publicações originais.