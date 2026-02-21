Balance Bar: ginásio em casa e com uma app para o ajudar

Há equipamentos que nos permite realizar exercícios diferentes dos que estamos habituados. Nesse segmento, o Balance Bar é um guiador permite-nos desafiar o nosso próprio equilíbrio. Vejam como funciona.

Guiador da Prozis tem Giroscópio integrado

O Balance Bar é um equipamento da Prozis, com o design de um guiador, que é ideal para aumentar a força dos seus abdominais, lombares, oblíquos, glúteos e músculos pélvicos. Com o seu giroscópio integrado, a Balance Bar irá certamente mudar os treinos de core.

Para ajudar nos desafios, este guiador emparelha com uma app que disponibiliza vários exercícios. A app oferece feedback em tempo real do nível de fitness e objetivos.

Principais características do Balance Bar

Design inovador: ergonómico e semelhante ao guiador de uma bicicleta ou mota para máximo conforto e eficácia.

Giroscópio integrado: desempenho independente que não depende do seu telefone.

Versatilidade e facilidade de utilização: Treino para treinos personalizados, jogo para desafios divertidos e motivadores.

Feedback em tempo real: controle o seu progresso e ajuste os seus treinos na app Prozis Go.

Várias opções de exercícios: de pranchas e agachamentos a treinos de equilíbrio e abdominais, oferece-te uma abordagem abrangente e divertida.

Força do core melhorada: destinado especificamente aos músculos do core, cruciais para a tua postura e estabilidade.

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este guiador com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE.