Afinal os consumos nos híbridos plug-in são muito maiores do que o anunciado
A promessa dos veículos elétricos híbridos plug-in (PHEVs) era simples. Menores emissões e um consumo de combustível drasticamente reduzido. No entanto, os dados de condução no mundo real contam uma história diferente. Afinal os híbridos plug-in consomem muito mais do que o anunciado.
Consumos nos híbridos plug-in são muito maiores
Na análise mais abrangente alguma vez realizada sobre o comportamento dos veículos fora dos laboratórios de testes, o Instituto Fraunhofer da Alemanha descobriu que os PHEV consomem combustível a taxas muito superiores às declaradas pelos fabricantes. Os PHEV dependem de dois sistemas de propulsão: um motor de combustão interna tradicional e um motor elétrico alimentado por uma bateria externa.
Utilizando dados de aproximadamente um milhão de PHEV produzidos entre 2021 e 2023, os investigadores mediram o consumo real de combustível em diversas condições de condução. Encontraram uma média de seis litros por cada 100 quilómetros. É cerca do triplo dos valores oficialmente certificados. As conclusões destacam uma crescente discrepância entre os testes laboratoriais e o desempenho em estrada da tecnologia híbrida.
A configuração de modo duplo permite aos condutores alternar entre a energia elétrica e a energia a combustão. Depende da velocidade, da distância ou da disponibilidade da bateria. Em teoria, os veículos deveriam utilizar principalmente a energia elétrica em viagens curtas, minimizando o consumo de combustível. O estudo constatou que o motor de combustão é acionado com mais frequência. Os investigadores acreditam que o motor de combustão nos híbridos plug-in é acionado com muito mais frequência na condução diária do que se supunha.
Marcas insistem que está tudo nas mãos dos condutores
Os híbridos fabricados na Alemanha apresentaram muitos dos índices de consumo mais elevados. Os modelos da Porsche a registarem uma média de cerca de sete litros por cada 100 quilómetros, mais do que qualquer outra marca. Em contrapartida, os PHEV menores de fabricantes como a Kia, Toyota, Ford e Renault foram mais eficientes. Consomem muitas vezes menos de um litro por cada 100 quilómetros quando alimentados principalmente por eletricidade.
A Porsche atribuiu as discrepâncias a “diferentes padrões de utilização”, afirmando que o comportamento do condutor, as condições da estrada e os perfis de condução individuais afetam os resultados. A empresa enfatizou que os seus números oficiais estão em estrita conformidade com as normas de teste da UE, garantindo medições uniformes em todos os mercados. No entanto, estes padrões, alertou a equipa do Fraunhofer, já não refletem as condições reais.
Os reguladores devem basear a conformidade com as emissões em dados reais da estrada, e impor penalizações por incumprimento se as médias de emissões de CO₂ da frota excederem os limites regulamentados. O estudo reforça as críticas de longa data das organizações ambientais que questionam se os híbridos plug-in preenchem realmente a lacuna entre a combustão e a eletrificação ou se simplesmente a adiam.
Mas que novidade – os PHEV consomem e emitem CO2 que é quase 4x o valor WLPT homologado 😉
“Max 17 de Outubro de 2025 às 10:11
Há anos que se sabe isto. As proporções entre os valores WLPT (indicados pelas marcas nos carros homologados) e os reais é que variam conforme os estudos/relatórios.
– Este [estudo do post do link] diz que os PHEV emitem 3,9x o CO2 homologado: 135g/km e 35g/km
– Um da UE de 2024 diz que são 3,5x o CO2 homologado: 139g/km e 40g/km
Também nas diferenças entre as emissões entre os PHEV, os ICE (que neste estudo inclui os HEV -“full hybrid”) não há grande diferença para o relatório da UE:
– Este [estudo do link] diz que o valor real é 135g/km para os PHEV e 166g/km para os ICE+BEV
– O estudo da UE diz que o valor real é de 139g/km para os PHEV, 180g/km para a gasolina e 181g/km para o gasóleo.
Agora a coisa é assim: já se percebeu que a meta das emissões zero nos carros novos (exceto se a movidos a e-fuel) em 2035 é irrealista. Os fabricantes, especialmente os alemães (e o governo alemão) andam a puxar pelos PHEV como sendo veículos de baixas emissões; enquanto os “eletrificadores” usam estes dados para argumentar o contrário – tem que se eletrificar os carros todos … e se o ritmo está lento é carregar em cima dos carros com motor de combustão, se não vai a bem, vai a mal, é por os olhos na Noruega, esse exemplo, em que essa meta é já para 2025!”
https://pplware.sapo.pt/motores/afinal-os-consumos-nos-hibridos-plug-in-sao-muito-mais-do-que-o-anunciado/
Responder
Queria por o link para outro post: “Afinal os híbridos plug-in poluem quase tanto como os carros a gasolina”
https://pplware.sapo.pt/motores/afinal-os-hibridos-plug-in-poluem-quase-tanto-como-os-carros-a-gasolina/
É acabarem com isso tudo e passar tudo a electrico, problema resolvido.
Max,
O teu comentário mostra precisamente o problema típico destas discussões: usas rácios sem perceberes o que está por trás deles.
Dizer que “emitem 3,9x o WLTP” como se isso fosse uma revelação bombástica revela desconhecimento básico de como funciona a homologação de um PHEV.
O valor WLTP de um plug-in não é um consumo “realista médio universal”. É um valor ponderado por um fator chamado “utility factor”, que depende da autonomia elétrica e assume uma determinada probabilidade estatística de circulação em modo EV. Se o utilizador não carrega, esse pressuposto estatístico deixa de se verificar. Logo, a divergência aumenta. Isto não é escândalo é matemática aplicada a um ciclo normalizado.
Estás basicamente a pegar num resultado condicionado por um modelo probabilístico e a tratá-lo como se fosse um valor físico absoluto. Não é.
Depois falas dos 135–139 g/km reais dos PHEV versus ~180 g/km dos ICE como se “não houvesse grande diferença”. Há. Estamos a falar de uma redução real na ordem dos 40–45 g/km. Em termos de regulação europeia de frota (95 g/km, penalizações por grama excedente, etc.), isso é enorme. A diferença não é opinativa, é estrutural no cálculo de multas e médias ponderadas.
Outra falha técnica: misturas ICE com HEV como se fossem equivalentes. Um full hybrid tem arquitetura distinta (ciclos Atkinson/Miller, e-CVT, recuperação regenerativa significativa, gestão térmica otimizada). O comportamento urbano e em carga parcial é substancialmente diferente de um ICE puro. Meter tudo no mesmo saco mostra que estás a olhar para tabelas, não para engenharia.
Sobre 2035 ser “irrealista”: isso é um argumento político, não técnico. A curva de custo das baterias segue dinâmica de learning rate industrial (~18–22% por duplicação de capacidade acumulada). A densidade energética aumentou, os custos por kWh caíram drasticamente na última década, e a eficiência dos powertrains elétricos é intrinsecamente superior (90%+ vs 30–40% térmico). Do ponto de vista termodinâmico e de sistema, a eletrificação não é ideologia, é eficiência.
O verdadeiro problema dos PHEV não é tecnológico. É de incentivos: quando são atribuídos benefícios fiscais a veículos empresariais que depois não são carregados, o desvio aumenta. Isso é uma falha de política pública, não uma “prova” de que a tecnologia não funciona.
Resumindo:
– O WLTP de PHEV é um valor ponderado, não um consumo mágico.
– A diferença real face a ICE continua significativa.
– HEV ≠ ICE puro.
– 2035 é uma meta regulatória para forçar transição tecnológica, não uma previsão ingénua.
Os números que citas existem. A leitura que fazes deles é que mostra que não estás a compreender os fundamentos técnicos do sistema que estás a criticar.
Descobriram a pólvora, parabéns.
O que me interessa não é o teu bréu-bréu. São os posts dos “eletrificados” em que se soma os PHEV aos BEV, e diz-se que os carros a gasolina estão a morrer – quando efetivamente os PHEV são praticamente carros a gasolina. E os HEV/MHEV ainda mais. É só tretas sobre a eletrificação, como n estudos/relatórios demonstram.
Tudo dito.
Isto é em como qualquer carro.
Eu tanto faço 5l/100 como 10l/100, depende do estilo de condução.
No meu trajeto atual, se tivesse um PHEV, a parte eléctrica ajudava no para arranca e depois autoestrada, tinha o motor a combustão. Certamente que baixaria imenso os meus consumos e com isto os gases poluentes.
Hey tudólogo! Só descobriste agora?
Tens faltado às aulas do toktoktok
Descobriram a pólvora, parabéns.