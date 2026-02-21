PplWare Mobile

Afinal os consumos nos híbridos plug-in são muito maiores do que o anunciado

· Motores/Energia 9 Comentários

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

  1. Max says:
    21 de Fevereiro de 2026 às 14:30

    Mas que novidade – os PHEV consomem e emitem CO2 que é quase 4x o valor WLPT homologado 😉
    “Max 17 de Outubro de 2025 às 10:11
    Há anos que se sabe isto. As proporções entre os valores WLPT (indicados pelas marcas nos carros homologados) e os reais é que variam conforme os estudos/relatórios.
    – Este [estudo do post do link] diz que os PHEV emitem 3,9x o CO2 homologado: 135g/km e 35g/km
    – Um da UE de 2024 diz que são 3,5x o CO2 homologado: 139g/km e 40g/km
    Também nas diferenças entre as emissões entre os PHEV, os ICE (que neste estudo inclui os HEV -“full hybrid”) não há grande diferença para o relatório da UE:
    – Este [estudo do link] diz que o valor real é 135g/km para os PHEV e 166g/km para os ICE+BEV
    – O estudo da UE diz que o valor real é de 139g/km para os PHEV, 180g/km para a gasolina e 181g/km para o gasóleo.
    Agora a coisa é assim: já se percebeu que a meta das emissões zero nos carros novos (exceto se a movidos a e-fuel) em 2035 é irrealista. Os fabricantes, especialmente os alemães (e o governo alemão) andam a puxar pelos PHEV como sendo veículos de baixas emissões; enquanto os “eletrificadores” usam estes dados para argumentar o contrário – tem que se eletrificar os carros todos … e se o ritmo está lento é carregar em cima dos carros com motor de combustão, se não vai a bem, vai a mal, é por os olhos na Noruega, esse exemplo, em que essa meta é já para 2025!”
    https://pplware.sapo.pt/motores/afinal-os-consumos-nos-hibridos-plug-in-sao-muito-mais-do-que-o-anunciado/
    • Max says:
      21 de Fevereiro de 2026 às 14:40

      Queria por o link para outro post: “Afinal os híbridos plug-in poluem quase tanto como os carros a gasolina”
      https://pplware.sapo.pt/motores/afinal-os-hibridos-plug-in-poluem-quase-tanto-como-os-carros-a-gasolina/

    • JL says:
      21 de Fevereiro de 2026 às 15:08

      É acabarem com isso tudo e passar tudo a electrico, problema resolvido.

    • Rui says:
      21 de Fevereiro de 2026 às 15:22

      Max,

      O teu comentário mostra precisamente o problema típico destas discussões: usas rácios sem perceberes o que está por trás deles.

      Dizer que “emitem 3,9x o WLTP” como se isso fosse uma revelação bombástica revela desconhecimento básico de como funciona a homologação de um PHEV.

      O valor WLTP de um plug-in não é um consumo “realista médio universal”. É um valor ponderado por um fator chamado “utility factor”, que depende da autonomia elétrica e assume uma determinada probabilidade estatística de circulação em modo EV. Se o utilizador não carrega, esse pressuposto estatístico deixa de se verificar. Logo, a divergência aumenta. Isto não é escândalo é matemática aplicada a um ciclo normalizado.

      Estás basicamente a pegar num resultado condicionado por um modelo probabilístico e a tratá-lo como se fosse um valor físico absoluto. Não é.

      Depois falas dos 135–139 g/km reais dos PHEV versus ~180 g/km dos ICE como se “não houvesse grande diferença”. Há. Estamos a falar de uma redução real na ordem dos 40–45 g/km. Em termos de regulação europeia de frota (95 g/km, penalizações por grama excedente, etc.), isso é enorme. A diferença não é opinativa, é estrutural no cálculo de multas e médias ponderadas.

      Outra falha técnica: misturas ICE com HEV como se fossem equivalentes. Um full hybrid tem arquitetura distinta (ciclos Atkinson/Miller, e-CVT, recuperação regenerativa significativa, gestão térmica otimizada). O comportamento urbano e em carga parcial é substancialmente diferente de um ICE puro. Meter tudo no mesmo saco mostra que estás a olhar para tabelas, não para engenharia.

      Sobre 2035 ser “irrealista”: isso é um argumento político, não técnico. A curva de custo das baterias segue dinâmica de learning rate industrial (~18–22% por duplicação de capacidade acumulada). A densidade energética aumentou, os custos por kWh caíram drasticamente na última década, e a eficiência dos powertrains elétricos é intrinsecamente superior (90%+ vs 30–40% térmico). Do ponto de vista termodinâmico e de sistema, a eletrificação não é ideologia, é eficiência.

      O verdadeiro problema dos PHEV não é tecnológico. É de incentivos: quando são atribuídos benefícios fiscais a veículos empresariais que depois não são carregados, o desvio aumenta. Isso é uma falha de política pública, não uma “prova” de que a tecnologia não funciona.

      Resumindo:

      – O WLTP de PHEV é um valor ponderado, não um consumo mágico.
      – A diferença real face a ICE continua significativa.
      – HEV ≠ ICE puro.
      – 2035 é uma meta regulatória para forçar transição tecnológica, não uma previsão ingénua.

      Os números que citas existem. A leitura que fazes deles é que mostra que não estás a compreender os fundamentos técnicos do sistema que estás a criticar.

      • yamahia says:
        21 de Fevereiro de 2026 às 15:52

        Descobriram a pólvora, parabéns.

      • Max says:
        21 de Fevereiro de 2026 às 16:00

        O que me interessa não é o teu bréu-bréu. São os posts dos “eletrificados” em que se soma os PHEV aos BEV, e diz-se que os carros a gasolina estão a morrer – quando efetivamente os PHEV são praticamente carros a gasolina. E os HEV/MHEV ainda mais. É só tretas sobre a eletrificação, como n estudos/relatórios demonstram.

      • says:
        21 de Fevereiro de 2026 às 16:01

        Tudo dito.
        Isto é em como qualquer carro.
        Eu tanto faço 5l/100 como 10l/100, depende do estilo de condução.
        No meu trajeto atual, se tivesse um PHEV, a parte eléctrica ajudava no para arranca e depois autoestrada, tinha o motor a combustão. Certamente que baixaria imenso os meus consumos e com isto os gases poluentes.

  2. Henrique says:
    21 de Fevereiro de 2026 às 15:34

    Hey tudólogo! Só descobriste agora?
    Tens faltado às aulas do toktoktok

  3. yamahia says:
    21 de Fevereiro de 2026 às 15:47

    Descobriram a pólvora, parabéns.

