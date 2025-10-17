PplWare Mobile

Afinal os híbridos plug-in poluem quase tanto como os carros a gasolina

Motores/Energia

Autor: Pedro Simões

  1. Tug@Tek says:
    17 de Outubro de 2025 às 09:10

    Como é obvio, só quem não vive na “terra” é que acha quem tem híbridos andam a bateria.
    Pelo preço que eles custam estão ao alcance de muito poucos particulares, e estes são de uma classe social que certamente não está para se preocupar em poupar uns € colocando o carro todos os dias ligado a ficha. A restante fatia de plugin é de frotas de empresas com blocos de 2 litros a gasolina. Estes além de muito mais dispendiosos na preço e consumo de gasolina, para as empresas compensam porque tem muitos benefícios fiscais…
    Praticamente acabaram com os Diesel, uma estupidez na minha ótica, um bloco 2L a gasolina certamente poluirá muito mais que os tradicionais 1.5/1.6 a diesel que existiam até esta paranoia se ter implementado.

    • SrBla says:
      17 de Outubro de 2025 às 10:48

      o tema não é a classe social, mas sim o facto de grande parte serem carros de empresa associados a cartões de combustivel. Mas mesmo com sem cartão de combustivel, sendo de empresa quase ninguém se quer preocupar em carregar a bateria, a não ser quem o consiga fazer em casa.

  2. Rui Neves says:
    17 de Outubro de 2025 às 09:16

    Estudos e não estudos, depende totalmente do uso de cada um: um amigo tem um BMW híbrido plug-in com autonomia para cidade 70-100km, ele carrega em casa cada 2 dias e chega-lhe para a vida durante a semana; ao fim-de-semana é que são viagens mais longas e necessita o térmico. Nestas condições polui muito pouco e dá um bom uso ao híbrido. Mas também conheço outros que não carregam quase nunca e usam quase exclusivamente o térmico, mesmo em cidade. Nestes últimos é óbvio que a parte elétrica é um lastro.

    • Ri says:
      17 de Outubro de 2025 às 09:56

      Exato, a poluição depende do mau uso dos híbridos plug-in. Este tipo de carro não é para toda a gente, só compensa caso tenha carregador em casa.

      No meu caso, a última vez que atestei com 40L foi a meio de agosto, ainda tenho meio depósito e já fiz uns 3000kms

    • Antonio Ferreira says:
      17 de Outubro de 2025 às 10:04

      Eu tenho um híbrido plug-in e para a minha utilização normal carrego-o de 3 em 3 dias em casa. Raramente tenho que fazer auto-estrada ou viagens mais longas do que os 65km de autonomia eletrica, pelo que só nessas situações é que uso o motor a gasolina. Já cheguei a fazer quase 3000km apenas com um depósito de gasolina.

    • Vagueante says:
      17 de Outubro de 2025 às 10:47

      Correcto, faço a semana toda em electrico ao FDS, em viagens mais longas utilizo o motor a gasolina, mas mesmo a gasolina um hibrido é mais eficaz que um ICE tradicional (mesmo com o pseo das baterias), se for apenas para viagens longas um full hibrid é mais eficaz. Mas qualquer um destes é mais eficaz que um ICE.
      No grafico vê-se logo erro quando colocam ao mesmo nivel HEV’s e ICE. Estudo de treta, muitas marcas colocam hibrido nos seus carros, mas na pratica são mild-hibrids com sistemas de ajuda de 48V, não são verdaeiros hibridos, como Toyotas por ex.
      Estes estudos são muitas vezes enviezados por razões que todos comhecem.

  3. Grunho says:
    17 de Outubro de 2025 às 09:28

    Só agora é que descobriram isso? A única via certa para reduzir aos consumos é reduzir pesos. E é muito fácil. E barato. Já nos anos 60 se faziam carros com menos de 600 kgs. Nos anos 80 e 90 ainda se fazia AX e Uno com 700 kgs ou pouco mais. Se voltarem a essas carroçarias e montarem motores a gasolina de ignição por compressão é possível e fácil entrar na casa dos 2 litros e pico aos 100.

    • Rui Neves says:
      17 de Outubro de 2025 às 10:19

      wow, como é que engenheiros com ordenados milionários e PhDs não descobriram isso? E não é que há um complô para produzir chassis de alumínio ou materiais compósitos, partes em plástico e mesmo assim… o peso dos carros aumenta? Tchhh malandros… Afinal era só fazer um carro tipo caixinha de fósforos, tirar-lhe todas as zonas de deformação e sistemas de segurança (abs, esc, sensores…) e meter-lhe um motor turbo de 600cc. Afinal é fácil! Não sei como os pseudo engenheiros não abriram uma fábrica dessas, porque com certeza iriam passar nos testes de segurança…

      Long story short: os carros aumentaram de peso porque aumentaram as exigências de segurança (ativas e passivas), além do muito aumento no conforto (rodagem e acústico).

    • Álvaro Campos says:
      17 de Outubro de 2025 às 10:40

      a não ser que uses compostos exóticos no fabrico da “chapa”, o que tornaria o carro caríssimo, a segurança desses carros fica muito a dever aos atuais e a segurança pode aumentar o peso em muito dos carros

  4. guilherme says:
    17 de Outubro de 2025 às 09:53

    Os híbridos acabam por ser o pior dos dois mundos, para quem conta os € todos!
    No fim do dia estás a pagar pela manutenção de três sistemas diferentes:
    –Manutenção do sistema de combustão (motor, escapamento, óleo, etc.)

    — Manutenção do sistema elétrico (bateria, inversor, motor elétrico)

    — Manutenção extra do próprio sistema híbrido, que faz as duas tecnologias trabalharem juntas.

    Resultado, mais complexidade, mais peso, mais custos e mais pontos de falha.

    Muita gente compra híbridos por achar que são a “melhor opção ambiental”, mas, na prática, eles acabam mais complexos, pesados, caros de manter e com impacto duvidoso quando se considera a produção e o ciclo de vida completo.

    Parece que estamos a ser empurrados para estas soluções “de transição” em nome do meio ambiente, mas talvez elas acabem sendo piores, tanto economicamente como ecologicamente, do que simplesmente optar por um carro 100% elétrico ou continuar com um a combustão eficiente (Gás).

  5. David Neto says:
    17 de Outubro de 2025 às 09:57

    O problema não é a tecnologia, mas sim o facto dos fabricantes se estarem a aproveitar dos benefícios fiscais em quase toda a europa para vender os hibridos plugins mais baratos que os carros a gasolina (onde vivo, um carro a diesel paga 12% de imposto na venda, um PHEV paga 0%).

    Eu tenho um PHEV e meto gasolina de 5 em 5 meses. Mas há muita gente que compra um PHEV e nem sabe que o pode carregar nem tem sítio onde o fazer. Também sei gente que até preguiça tem, só porque sim.

    O que tem que acontecer é todos os anos os carros darem um relatório com a quantidade de kms ou tempo em electricidade e a quantidade de kms ou tempo em gasolina e ser pago assim. A Toyota dá desconto no seguro aqui se conduzires mais que 75% em electrico. Devia ser assim em tudo.

  6. Max says:
    17 de Outubro de 2025 às 10:11

    “Afinal”? Há anos que se sabe isto. As proporções entre os valores WLPT (indicados pelas marcas nos carros homologados) e os reais é que variam conforme os estudos/relatórios.
    – Este diz que os PHEV emitem 3,9x o CO2 homologado: 135g/km e 35g/km
    – Um da UE de 2024 diz que são 3,5x o CO2 homologado: 139g/km e 40g/km
    Também nas diferenças entre as emissões entre os PHEV, os ICE (que neste estudo inclui os HEV -“full hybrid”) não há grande diferença para o relatório da UE:
    – Este diz que o valor real é 135g/km para os PHEV e 166g/km para os ICE+BEV
    – O estudo da UE diz que o valor real é de 139g/km para os PHEV, 180g/km para a gasolina e 181g/km para o gasóleo.
    Agora a coisa é assim: já se percebeu que a meta das emissões zero nos carros novos (exceto se a movidos a e-fuel) em 2035 é irrealista. Os fabricantes, especialmente os alemães (e o governo alemão) andam a puxar pelos PHEV como sendo veículos de baixas emissões; enquanto os “eletrificadores” usam estes dados para argumentar o contrário – tem que se eletrificar os carros todos … e se o ritmo está lento é carregar em cima dos carros com motor de combustão, se não vai a bem, vai a mal, é por os olhos na Noruega, esse exemplo, em que essa meta é já para 2025!

  7. Eliane Martins says:
    17 de Outubro de 2025 às 10:11

    Leia-se:
    Afinal os híbridos plug-in não utilizam tanto quanto pensavamos os carregadores publicos. Logo não serve para a “mudança climática” que pretendemos.

  8. ETH says:
    17 de Outubro de 2025 às 10:23

    Que informação dramática! Esperem até os combustíveis serem totalmente sintéticos, são sintéticos já não são fosseis ,pode tudo circular!

  9. Morty says:
    17 de Outubro de 2025 às 10:51

    Híbridos plug-in não faz sentido, pois senão tiver sempre bateria cheia, gasta-se mais gasolina para arrastar a bateria e os componentes elétricos.
    Se tiver maneira de ter sempre bateria cheia (poder carregar em casa) então mais vale um elétrico.
    Alem disto e preciso manter o motor ICE e o elétrico. Não me parece de todo a solução mais económica… 

