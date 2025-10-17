Afinal os híbridos plug-in poluem quase tanto como os carros a gasolina

A transição energética no mundo automóvel é uma realidade cada vez mais presente. Se muitos preferem os carros elétricos, há quem defenda que se deve ir com calma e olhar para os híbridos plug-in como a alternativa lógica. Afinal, estes estão longe de serem perfeitos e poluem quase tanto como os carros a gasolina.

híbridos plug-in poluem quase tanto como gasolina

A diferença nas emissões entre os veículos elétricos híbridos plug-in (PHEVs) e os automóveis a gasolina é de apenas 19%, e não de 75%, como mostram os testes laboratoriais. Isto de acordo com um relatório de um grupo de ONG europeias de transportes e ambiente. Analisaram dados transmitidos pelos medidores de consumo de combustível de 800.000 híbridos plug-in registados no continente entre 2021 e 2023.

O que descobriram foi que as emissões reais de dióxido de carbono dos PHEV eram 4,9 vezes superiores ao que deveriam emitir no papel, principalmente devido à suposição errada dos fabricantes e testadores sobre a quota-parte do modo de condução elétrico dos veículos. Especificamente, as estimativas oficiais para a quota do modo de condução elétrico são de 84%, mas a quota é de apenas 27% no mundo real.

Isto significa que a maior parte da condução feita em PHEVs utiliza gasolina. Além disso, mesmo quando os PHEV estão no modo de condução elétrica, ainda estão a emitir uma poluição considerável. Aparentemente, os seus motores elétricos não têm potência suficiente para operar por conta própria, e os seus motores de combustão têm de fornecer energia a quase um terço da distância percorrida.

Fabricantes abusam das emissões destes carros

A falta de carregamento rápido nos PHEV também torna o carregamento menos conveniente, levando as pessoas a simplesmente encher os seus depósitos com gasolina. Todos estes factores não se traduzem apenas em poluição, mas também em despesas adicionais com gasolina. O relatório diz que os condutores acabam por pagar mais 582 dólares do que as estimativas oficiais para os custos de combustível.

Como é referido, os fabricantes de automóveis têm vindo a pressionar para a adoção dos PHEV na Europa. Sugerem que esta é uma alternativa de baixas emissões que não causará ansiedade aos proprietários quanto à autonomia, com a Volkswagen, a Mercedes-Benz e a BMW a responderem pela maior parte das vendas nos últimos anos.

Os investigadores observaram que quatro grandes grupos automóveis evitaram mais de 5,8 mil milhões de dólares em multas entre 2021 e 2023 devido à subestimação das emissões de PHEV em laboratório. Estes números emissões permitiram cumprir as metas de emissões de dióxido de carbono exigidas. Com base em dados reais, no entanto, os veículos vendidos emitiram mais 52 milhões de toneladas de dióxido de carbono do que o esperado.