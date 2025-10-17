Afinal os híbridos plug-in poluem quase tanto como os carros a gasolina
A transição energética no mundo automóvel é uma realidade cada vez mais presente. Se muitos preferem os carros elétricos, há quem defenda que se deve ir com calma e olhar para os híbridos plug-in como a alternativa lógica. Afinal, estes estão longe de serem perfeitos e poluem quase tanto como os carros a gasolina.
A diferença nas emissões entre os veículos elétricos híbridos plug-in (PHEVs) e os automóveis a gasolina é de apenas 19%, e não de 75%, como mostram os testes laboratoriais. Isto de acordo com um relatório de um grupo de ONG europeias de transportes e ambiente. Analisaram dados transmitidos pelos medidores de consumo de combustível de 800.000 híbridos plug-in registados no continente entre 2021 e 2023.
O que descobriram foi que as emissões reais de dióxido de carbono dos PHEV eram 4,9 vezes superiores ao que deveriam emitir no papel, principalmente devido à suposição errada dos fabricantes e testadores sobre a quota-parte do modo de condução elétrico dos veículos. Especificamente, as estimativas oficiais para a quota do modo de condução elétrico são de 84%, mas a quota é de apenas 27% no mundo real.
Isto significa que a maior parte da condução feita em PHEVs utiliza gasolina. Além disso, mesmo quando os PHEV estão no modo de condução elétrica, ainda estão a emitir uma poluição considerável. Aparentemente, os seus motores elétricos não têm potência suficiente para operar por conta própria, e os seus motores de combustão têm de fornecer energia a quase um terço da distância percorrida.
Fabricantes abusam das emissões destes carros
A falta de carregamento rápido nos PHEV também torna o carregamento menos conveniente, levando as pessoas a simplesmente encher os seus depósitos com gasolina. Todos estes factores não se traduzem apenas em poluição, mas também em despesas adicionais com gasolina. O relatório diz que os condutores acabam por pagar mais 582 dólares do que as estimativas oficiais para os custos de combustível.
Como é referido, os fabricantes de automóveis têm vindo a pressionar para a adoção dos PHEV na Europa. Sugerem que esta é uma alternativa de baixas emissões que não causará ansiedade aos proprietários quanto à autonomia, com a Volkswagen, a Mercedes-Benz e a BMW a responderem pela maior parte das vendas nos últimos anos.
Os investigadores observaram que quatro grandes grupos automóveis evitaram mais de 5,8 mil milhões de dólares em multas entre 2021 e 2023 devido à subestimação das emissões de PHEV em laboratório. Estes números emissões permitiram cumprir as metas de emissões de dióxido de carbono exigidas. Com base em dados reais, no entanto, os veículos vendidos emitiram mais 52 milhões de toneladas de dióxido de carbono do que o esperado.
Como é obvio, só quem não vive na “terra” é que acha quem tem híbridos andam a bateria.
Pelo preço que eles custam estão ao alcance de muito poucos particulares, e estes são de uma classe social que certamente não está para se preocupar em poupar uns € colocando o carro todos os dias ligado a ficha. A restante fatia de plugin é de frotas de empresas com blocos de 2 litros a gasolina. Estes além de muito mais dispendiosos na preço e consumo de gasolina, para as empresas compensam porque tem muitos benefícios fiscais…
Praticamente acabaram com os Diesel, uma estupidez na minha ótica, um bloco 2L a gasolina certamente poluirá muito mais que os tradicionais 1.5/1.6 a diesel que existiam até esta paranoia se ter implementado.
o tema não é a classe social, mas sim o facto de grande parte serem carros de empresa associados a cartões de combustivel. Mas mesmo com sem cartão de combustivel, sendo de empresa quase ninguém se quer preocupar em carregar a bateria, a não ser quem o consiga fazer em casa.
Estudos e não estudos, depende totalmente do uso de cada um: um amigo tem um BMW híbrido plug-in com autonomia para cidade 70-100km, ele carrega em casa cada 2 dias e chega-lhe para a vida durante a semana; ao fim-de-semana é que são viagens mais longas e necessita o térmico. Nestas condições polui muito pouco e dá um bom uso ao híbrido. Mas também conheço outros que não carregam quase nunca e usam quase exclusivamente o térmico, mesmo em cidade. Nestes últimos é óbvio que a parte elétrica é um lastro.
Exato, a poluição depende do mau uso dos híbridos plug-in. Este tipo de carro não é para toda a gente, só compensa caso tenha carregador em casa.
No meu caso, a última vez que atestei com 40L foi a meio de agosto, ainda tenho meio depósito e já fiz uns 3000kms
Eu tenho um híbrido plug-in e para a minha utilização normal carrego-o de 3 em 3 dias em casa. Raramente tenho que fazer auto-estrada ou viagens mais longas do que os 65km de autonomia eletrica, pelo que só nessas situações é que uso o motor a gasolina. Já cheguei a fazer quase 3000km apenas com um depósito de gasolina.
Correcto, faço a semana toda em electrico ao FDS, em viagens mais longas utilizo o motor a gasolina, mas mesmo a gasolina um hibrido é mais eficaz que um ICE tradicional (mesmo com o pseo das baterias), se for apenas para viagens longas um full hibrid é mais eficaz. Mas qualquer um destes é mais eficaz que um ICE.
No grafico vê-se logo erro quando colocam ao mesmo nivel HEV’s e ICE. Estudo de treta, muitas marcas colocam hibrido nos seus carros, mas na pratica são mild-hibrids com sistemas de ajuda de 48V, não são verdaeiros hibridos, como Toyotas por ex.
Estes estudos são muitas vezes enviezados por razões que todos comhecem.
Só agora é que descobriram isso? A única via certa para reduzir aos consumos é reduzir pesos. E é muito fácil. E barato. Já nos anos 60 se faziam carros com menos de 600 kgs. Nos anos 80 e 90 ainda se fazia AX e Uno com 700 kgs ou pouco mais. Se voltarem a essas carroçarias e montarem motores a gasolina de ignição por compressão é possível e fácil entrar na casa dos 2 litros e pico aos 100.
wow, como é que engenheiros com ordenados milionários e PhDs não descobriram isso? E não é que há um complô para produzir chassis de alumínio ou materiais compósitos, partes em plástico e mesmo assim… o peso dos carros aumenta? Tchhh malandros… Afinal era só fazer um carro tipo caixinha de fósforos, tirar-lhe todas as zonas de deformação e sistemas de segurança (abs, esc, sensores…) e meter-lhe um motor turbo de 600cc. Afinal é fácil! Não sei como os pseudo engenheiros não abriram uma fábrica dessas, porque com certeza iriam passar nos testes de segurança…
Long story short: os carros aumentaram de peso porque aumentaram as exigências de segurança (ativas e passivas), além do muito aumento no conforto (rodagem e acústico).
a não ser que uses compostos exóticos no fabrico da “chapa”, o que tornaria o carro caríssimo, a segurança desses carros fica muito a dever aos atuais e a segurança pode aumentar o peso em muito dos carros
Os híbridos acabam por ser o pior dos dois mundos, para quem conta os € todos!
No fim do dia estás a pagar pela manutenção de três sistemas diferentes:
–Manutenção do sistema de combustão (motor, escapamento, óleo, etc.)
— Manutenção do sistema elétrico (bateria, inversor, motor elétrico)
— Manutenção extra do próprio sistema híbrido, que faz as duas tecnologias trabalharem juntas.
Resultado, mais complexidade, mais peso, mais custos e mais pontos de falha.
Muita gente compra híbridos por achar que são a “melhor opção ambiental”, mas, na prática, eles acabam mais complexos, pesados, caros de manter e com impacto duvidoso quando se considera a produção e o ciclo de vida completo.
Parece que estamos a ser empurrados para estas soluções “de transição” em nome do meio ambiente, mas talvez elas acabem sendo piores, tanto economicamente como ecologicamente, do que simplesmente optar por um carro 100% elétrico ou continuar com um a combustão eficiente (Gás).
O problema não é a tecnologia, mas sim o facto dos fabricantes se estarem a aproveitar dos benefícios fiscais em quase toda a europa para vender os hibridos plugins mais baratos que os carros a gasolina (onde vivo, um carro a diesel paga 12% de imposto na venda, um PHEV paga 0%).
Eu tenho um PHEV e meto gasolina de 5 em 5 meses. Mas há muita gente que compra um PHEV e nem sabe que o pode carregar nem tem sítio onde o fazer. Também sei gente que até preguiça tem, só porque sim.
O que tem que acontecer é todos os anos os carros darem um relatório com a quantidade de kms ou tempo em electricidade e a quantidade de kms ou tempo em gasolina e ser pago assim. A Toyota dá desconto no seguro aqui se conduzires mais que 75% em electrico. Devia ser assim em tudo.
“Afinal”? Há anos que se sabe isto. As proporções entre os valores WLPT (indicados pelas marcas nos carros homologados) e os reais é que variam conforme os estudos/relatórios.
– Este diz que os PHEV emitem 3,9x o CO2 homologado: 135g/km e 35g/km
– Um da UE de 2024 diz que são 3,5x o CO2 homologado: 139g/km e 40g/km
Também nas diferenças entre as emissões entre os PHEV, os ICE (que neste estudo inclui os HEV -“full hybrid”) não há grande diferença para o relatório da UE:
– Este diz que o valor real é 135g/km para os PHEV e 166g/km para os ICE+BEV
– O estudo da UE diz que o valor real é de 139g/km para os PHEV, 180g/km para a gasolina e 181g/km para o gasóleo.
Agora a coisa é assim: já se percebeu que a meta das emissões zero nos carros novos (exceto se a movidos a e-fuel) em 2035 é irrealista. Os fabricantes, especialmente os alemães (e o governo alemão) andam a puxar pelos PHEV como sendo veículos de baixas emissões; enquanto os “eletrificadores” usam estes dados para argumentar o contrário – tem que se eletrificar os carros todos … e se o ritmo está lento é carregar em cima dos carros com motor de combustão, se não vai a bem, vai a mal, é por os olhos na Noruega, esse exemplo, em que essa meta é já para 2025!
Leia-se:
Afinal os híbridos plug-in não utilizam tanto quanto pensavamos os carregadores publicos. Logo não serve para a “mudança climática” que pretendemos.
Que informação dramática! Esperem até os combustíveis serem totalmente sintéticos, são sintéticos já não são fosseis ,pode tudo circular!
Híbridos plug-in não faz sentido, pois senão tiver sempre bateria cheia, gasta-se mais gasolina para arrastar a bateria e os componentes elétricos.
Se tiver maneira de ter sempre bateria cheia (poder carregar em casa) então mais vale um elétrico.
Alem disto e preciso manter o motor ICE e o elétrico. Não me parece de todo a solução mais económica…