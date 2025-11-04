Já pode encomendar o novo Renault Clio a partir de 21.990 euros

Chegou, em setembro, mais latino do que nunca. Agora, os clientes portugueses, que partilham o ADN com este modelo, já podem encomendar o novo Renault Clio, com as primeiras entregas previstas para o início de 2026.

O Renault Clio redefine os padrões do seu segmento, desde há várias gerações, desde 1990, procurando satisfazer cada vez melhor as necessidades emergentes dos clientes.

Totalmente redesenhada, a sexta geração deste ícone da marca francesa já pode ser encomendada, em Portugal, após ter sido lançada, em setembro, fazendo jus ao sucesso das antecessoras, mas com o design, a gama de motorizações e as funcionalidades que o presente e futuro exigem.

Tripla superpotência com o seu design, motorização híbrida e tecnologia

O novo Clio ganha um design arrojado e uma ampla gama de motorizações, incluindo o full hybrid E-Tech, oferecendo o melhor dos dois mundos.

Primeiro, em termos de desempenho, com +15 cv, +22 Nm de binário e um ganho de um segundo na aceleração dos 0 aos 100 km/h, que passa para os 8,3 segundos.

Depois, em matéria de eficiência, a partir de 92 gramas de CO2 e 4,0 l/100 km. Este nível mais baixo de consumos torna-o ainda mais apelativo para os clientes, pois reduz os custos de utilização.

O novo Clio está, também, repleto de tecnologia, incluindo até 29 ajudas à condução (ADAS) e uma experiência conectada que inclui o regulador de velocidade adaptativo e o Google integrado a partir da versão techno.

Com 4,12 metros de comprimento, o novo Clio tem o estilo de carroçaria de um dinâmico hatchback, sendo o complemento ideal para as posições de condução mais elevadas, típicas dos modelos do tipo SUV, como o Captur e o Renault 4.

Apresenta, também, um generoso espaço na bagageira, de até 391 litros, grande versatilidade e uma vasta gama de equipamentos, logo desde a versão de entrada.

Preço das versões do novo Renault Clio

Em Portugal, o novo Renault Clio é comercializado numa gama simplificada, com três níveis de equipamento e uma base generosa de elementos de conforto e segurança, logo desde o nível de acesso.

evolution: uma versão de entrada ultra equipada TCe 115 - 21.990 euros



A versão de entrada, evolution, apresenta uma gama particularmente ampla de tecnologias: regulador de velocidade adaptativo, sistema de monitorização da atenção do condutor, travão de estacionamento elétrico com função auto-hold, ecrã central de 10,1” com replicação de smartphone, acabamentos em tecido no painel de instrumentos, banco do condutor regulável em altura, ar condicionado e sistema de ajuda ao estacionamento traseiro.

techno: conectividade e conforto TCe 115 - 23.690 euros TCe 115 EDC - 25.190 euros



A seguir na gama vem a versão techno que conta com: sistema multimédia OpenR Link com Google integrado (Google Maps, Google Assistant e Google Play), ar condicionado automático, vidros traseiros e óculo traseiro sobreescurecidos, espelho retrovisor interior eletrocromático sem moldura, apoio de braços central dianteiro, iluminação ambiente em LED, modos do condução Multi-Sense, cartão de acesso mãos-livres, espelhos retrovisores rebatíveis eletricamente, jantes de liga leve de 16", câmara de marcha-atrás digital, acendimento automático dos faróis com comutação automática dos máximos/médios, limpa para-brisas automático, seis altifalantes.

esprit Alpine: um caráter vincado TCe 115 EDC - 26.890 euros Full Hybrid E-Tech 160 - 28.990 euros



Posicionada no topo da gama, a versão esprit Alpine apresenta uma assinatura visual distinta e um nível de equipamento premium: inserções em Alcantara com acabamentos específicos, pedais em alumínio, carregador por indução, banco do passageiro regulável em altura, logótipo retroiluminado no solo, jantes de liga leve de 18” diamantadas com acabamento fumado, logótipos Clio Dark Chrome, grelha em tons de azul com inserções em cinzento shiste nos para-choques, active driver assist, sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro e lateral, alerta de ângulo morto, saída segura dos ocupantes, alerta de obstáculo traseiro e sistema de travagem ativa de emergência em manobras de marcha-atrás.