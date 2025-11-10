BYD foi a marca que mais cresceu no top 10 de outubro em Portugal, com mais de 70%

Com pouco mais de dois anos de presença no mercado nacional, a BYD não apenas atingiu a liderança mensal nas vendas de veículos 100% elétricos, como foi a marca com o maior crescimento no top 10 geral, em outubro.

Conforme informámos, a BYD, terminou o mês de outubro como marca líder mensal nas vendas de veículos ligeiros 100% elétricos, em Portugal, com um total de 459 unidades matriculadas e uma quota de mercado de 9,94%.

Fabricante líder mundial de veículos movidos a novas energias (elétricos e híbridos plug-in) e baterias elétricas, a BYD conta com pouco mais de dois anos no mercado nacional, mas não esconde que pretende ser a marca n.º 1 na venda deste tipo de veículos.

Números mostram que a BYD está a conquistar condutores em Portugal

Somando os números de vendas de veículos elétricos com híbridos plug-in, a BYD encerrou outubro com 536 carros vendidos, assegurando um lugar no top 10 mensal nacional, segundo um comunicado da marca.

O sucesso da BYD tem vindo a consolidar-se desde o início do ano, com a venda de 4864 unidades (entre veículos 100% elétricos, incluindo comerciais, e Super Híbridos Plug-in) até ao final do mês passado, o que corresponde a um sólido crescimento de 132,34%, de janeiro até outubro.

Os números de outubro, que a fabricante descreve como uma "conquista", demonstram a confiança de empresas e consumidores, "que em mais de dois anos viram a gama crescer e superar a dezena de modelos movidos a novas energias, entre veículos ligeiros e comerciais, 100% elétricos e híbridos plug-in, numa oferta ímpar entre construtores chineses presentes em Portugal".

Novidades de 2025 para o mercado nacional

Em 2025, a BYD apresentou o BYD SEALION 7 (finalista do "Carro do Ano 2025"), o BYD ATTO 2, um SUV de segmento B que terá em breve uma versão com tecnologia DM-i, e mais recentemente o citadino BYD DOLPHIN SURF.

Ainda este ano, a marca chinesa lançou, em Portugal, o BYD SEAL U DM-i na versão Comfort, com autonomia de 125 quilómetros em condução 100% elétrica e autonomia combinada de até 1125 km, e introduziu o novo BYD SEAL 6 DM-i, na versão sedã e Touring, capaz de cumprir até 1350 km sem necessidade de abastecer.

Em 2025, a BYD viu reconhecida mundialmente a qualidade do novo BYD DOLPHIN SURF, com o prémio "Carro Urbano do Ano 2025" nos prestigiados World Car Awards (WCOTY), e viu o prémio "Melhor Tecnologia" ser atribuído pelo júri do Women’s Worlwide Car of The Year (WWCOTY).

Com foco no futuro, a BYD "reforça o seu compromisso em expandir e adaptar os seus produtos, tecnologias e presença de marca nos mercados internacionais, contribuindo para acelerar a transição do setor automóvel para uma era mais sustentável".