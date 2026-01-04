Brain Health: Samsung quer o seu smartwatch a detetar demência antes dos sintomas

A Samsung está a inovar na saúde cerebral com uma nova funcionalidade que promete detetar alterações cognitivas antes de os sintomas se tornarem evidentes. A tecnologia deverá ser apresentada na CES 2026.

O que é e como funciona o Brain Health da Samsung?

O Brain Health parece ser a nova funcionalidade da Samsung que analisa dados do utilizador para identificar sinais precoces de demência.

Através do acompanhamento de como o utilizador anda, fala e dorme, o sistema deverá ser capaz de detetar mudanças na função cognitiva, segundo avançado pela revista PC Mag.

Além disso, a funcionalidade deverá sugerir medidas preventivas e propor programas de treino cerebral personalizados, com o objetivo de desacelerar o declínio cognitivo.

Segundo o portal ChoSun Biz, a Samsung desenvolveu esta tecnologia internamente e está, agora, a realizar ensaios clínicos em parceria com instituições médicas, garantindo uma validação científica antes de qualquer lançamento público.

Disponibilidade no CES 2026

Embora ainda não haja uma data de lançamento para o mercado definida, aqueles que estiverem em Las Vegas durante a CES 2026, que acontece de 6 a 9 de janeiro, deverão poder experimentar o Brain Health num espaço dedicado à experiência do utilizador.

A apresentação permitirá aos visitantes conhecer de perto como os dispositivos da Samsung podem vir a apoiar a saúde cerebral de uma forma preventiva.

Samsung aposta na prevenção

Em 2025, a Samsung lançou o chamado Índice Antioxidante para o Galaxy Watch 8, que permite medir os níveis de carotenoides com um simples scan de cinco segundos do polegar.

Estudos associam os carotenoides, um nutriente presente em vegetais como cenoura, batata-doce, abóbora, espinafre e couve, a melhores resultados anti-envelhecimento e pele mais saudável.

Smartwatches com monitorização cerebral melhorar a qualidade de vida

Smartwatches equipados com tecnologia como o Brain Health da Samsung oferecem várias vantagens que vão além do simples acompanhamento de passos ou batimentos cardíacos. Entre os principais benefícios, destaque para:

Monitorização precoce de alterações cognitivas, permitindo detetar sinais de demência antes que os sintomas se tornem evidentes;

permitindo detetar sinais de demência antes que os sintomas se tornem evidentes; Acompanhamento contínuo e não invasivo , sem necessidade de visitas frequentes ao médico ou exames laboratoriais;

, sem necessidade de visitas frequentes ao médico ou exames laboratoriais; Programas personalizados de treino cerebral e recomendações de hábitos de vida , promovendo prevenção ativa e saúde cerebral a longo prazo;

, promovendo prevenção ativa e saúde cerebral a longo prazo; Recolha de dados detalhada ao longo do tempo, fornecendo informação útil para profissionais de saúde e para decisões informadas sobre cuidados preventivos.

Além disso, dispositivos equipados com este tipo de funcionalidade proporcionam conveniência e acessibilidade, tornando a tecnologia de saúde mais integrada no dia a dia do utilizador. Outras vantagens incluem:

Disponibilidade constante de monitorização , com alertas e feedback em tempo real;

, com alertas e feedback em tempo real; Suporte para cuidadores e familiares , permitindo detetar alterações precoces e intervir oportunamente;

, permitindo detetar alterações precoces e intervir oportunamente; Facilidade de integração com outros dados de saúde , como sono, atividade física e níveis de stress, oferecendo uma visão completa do bem-estar do utilizador;

, como sono, atividade física e níveis de stress, oferecendo uma visão completa do bem-estar do utilizador; Incentivo à adoção de hábitos mais saudáveis, através de metas diárias e programas de treino adaptados ao perfil individual.

Assim sendo, a introdução de smartwatches com tecnologia de saúde cerebral representa um avanço significativo na prevenção e monitorização de doenças cognitivas.

Ao combinar conveniência, monitorização contínua e programas personalizados, estes dispositivos oferecem ferramentas poderosas para manter a saúde cerebral, melhorar a qualidade de vida e apoiar decisões informadas por parte de utilizadores e profissionais de saúde.